Nar peltesi

İpek Bozkurt'tan nefis nar peltesi tarifi...

Malzemeler:

1,5 bardak nar suyu

(3-4 nar)

1/2 bardak siyah üzüm suyu

(250gr siyah uzüm)

1 kahve fincanı toz şeker

2 silme çorba kaşığı mısır nişastası

Yapılışı:

1,5 bardak su elde edilecek kadar nar ve yarım bardak su elde edilecek kadar üzüm sıkılır. 2 kaşık nişasta az bir miktar suyun içinde çözülür, böylece pişirme sırasında nişasta toplar halinde kalmaz. Bir tencerenin içinde meyve suları, şeker ve sulu nişasta orta yükseklikteki ateşte sürekli olarak karıştırarak koyulaşana dek pişirilir.

Pelte kase veya silikon kalıba dökülür, üzerine nar taneleri serpilir ve dolapta soğutulur. Soğuduktan sonra kase servis tabağına ters çerilip yanına bir top şam fıstıklı dondurma topu konularak servis edilir.