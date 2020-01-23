Soya soslu baharatlı misket köfte

İpek Bozkurt'tan nefis soya soslu, baharatlı misket köfte tarifi...

Malzemeler (25-30 adet)

Misket köfte için:

500 g tavuk kıyması (veya dana)

2 dilim bayat ekmek

1 kahve fincanı süt

1 adet yumurta

2 diş sarmısak

1/2 soğan

1/2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz kişniş

Tuz/Karabiber

Baharatlı soya sosu için:

1 şişe az tuzlu soya

2 çorba kaşığı şeker (tercihen esmer)

1 çay kaşığı tatlı paprika biber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

2 çay kaşığı nişasta

Soğan otu ya da taze soğanın yeşil sapı

Susam (veya beyaz haşhaş)

Yapılışı

Sos için: Soya sosu, seker ve biberler bir tencerede kaynatılır, içine az suda eritilmiş nişasta katılır, 2 dakika daha pişirilir ve altı kapatılır.

Köfte için: Bir çanağın içinde bayat ekmek içi, süt ile ıslatılır. Ardından aynı kabın içine kıyma, baharatlar, yumurta, dövülmüş sarmısak ve rendelenmiş soğan eklenip yoğrulur. Bu köfte harcından bir tatlı kaşığı büyüklüğünde topçuklar yapılır ve hafif yağlanmış tepsiye dizilirler. Üzerlerine hazırlanan sostan sürülür, susam ekilir ve kıyılmış soğan otu serpilerek önceden işitilmiş 180°C fırında pişirilirler.