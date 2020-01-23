Soya soslu baharatlı misket köfte

Malzemeler (25-30 adet)
Misket köfte için:
Baharatlı soya sosu için:
Yapılışı
Sos için: Soya sosu, seker ve biberler bir tencerede kaynatılır, içine az suda eritilmiş nişasta katılır, 2 dakika daha pişirilir ve altı kapatılır.
Köfte için: Bir çanağın içinde bayat ekmek içi, süt ile ıslatılır. Ardından aynı kabın içine kıyma, baharatlar, yumurta, dövülmüş sarmısak ve rendelenmiş soğan eklenip yoğrulur. Bu köfte harcından bir tatlı kaşığı büyüklüğünde topçuklar yapılır ve hafif yağlanmış tepsiye dizilirler. Üzerlerine hazırlanan sostan sürülür, susam ekilir ve kıyılmış soğan otu serpilerek önceden işitilmiş 180°C fırında pişirilirler.