Limonlu ve zeytinyağlı kurabiye

Malzemeler
Yapılışı
Un, nişasta, tuz, karbonat ve kabartma tozu karıştırılıp elenir. Bir kabın içinde limon suyu, zeytinyağı, yumurta, vanilya ekstresi ve 1 limonun kabuğu karıştırılır. Ve kuru olan önceki karışıma katılır. Yoğurulur. Arda kalan 1/4 su bardağı şekerle diğer limonun kabuğu karıştırılarak limonlu kokulu şeker yapılır. Hamurdan 1 çorba kaşığı kadar parça alınır elde yuvarlanır ve toz şeker-limon kabuğu karışımında çevrilir, içinde pişirme kağıdı olan tepsiye aralarında mesafe bırakarak dizilir. 175 derece önceden ısıtılmış fırında 12-13 dakika kadar pişirilir. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar ılınması beklendikten sonra bir grilin üzerine alınıp tamamen soğımaları beklenir.
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