Limonlu ve zeytinyağlı kurabiye tarifi

İpek Bozkurt'tan nefis limonlu ve zeytinyağlı kurabiye tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı un (280gr)

1/3 su bardağı nişasta (40gr)

1 su bardağı toz şeker (200gr)

1/2 tatlı kaşığı karbonat (4gr)

1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu (4gr)

1/3 su bardağı zeytinyağı (80gr)

2 yumurta (100 gr)

2 limonun kabuğu

2 çorba kaşığı limon suyu

1 cimdik tuz

1/4 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya ekstresi

Yapılışı

Un, nişasta, tuz, karbonat ve kabartma tozu karıştırılıp elenir. Bir kabın içinde limon suyu, zeytinyağı, yumurta, vanilya ekstresi ve 1 limonun kabuğu karıştırılır. Ve kuru olan önceki karışıma katılır. Yoğurulur. Arda kalan 1/4 su bardağı şekerle diğer limonun kabuğu karıştırılarak limonlu kokulu şeker yapılır. Hamurdan 1 çorba kaşığı kadar parça alınır elde yuvarlanır ve toz şeker-limon kabuğu karışımında çevrilir, içinde pişirme kağıdı olan tepsiye aralarında mesafe bırakarak dizilir. 175 derece önceden ısıtılmış fırında 12-13 dakika kadar pişirilir. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar ılınması beklendikten sonra bir grilin üzerine alınıp tamamen soğımaları beklenir.

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