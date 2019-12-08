Vegan muffin tarifi

Vegan muffin yapmak aslında çok kolay!

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Vegan muffin

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 bardak soya sütü
  • 1/3 bardak sıvı yağ
  • 3/4 bardak şeker
  • 1 bardak un
  • 1/4 tatli kaşığı tuz
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/3 bardak kakao


Yapılışı

Fırını, 175 C'ye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Muffinlerinizin tepsiye yapışmaması için tepsinizi yağlayıp unlayın veya muffin kağıdı dizin. Öncelikle soya sütü ile sirkeyi karıştırın. Soya sütü koyu bir kıvama gelene kadar bekletin. Diğer yandan derin bir kasede un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve tuzu karıştırın. Diğer kapta koyu kıvama gelen soya sütüne, şekeri ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Bu karışıma, unlu karışımı azar azar ilave ederek muffin harcını hazırlayın. Ortaya çıkan harcı, muffin kaplarına döküp önceden ısıttığınız fırına verin. Yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra fırından çıkarın.

 
Afiyet olsun!

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