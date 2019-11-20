Günün yemeği: Karnıyarık

Karnıyarık nasıl yapılır?

Karnıyarık yapılışı nasıldır? İşte kolay karnıyarık tarifi...

Malzemeler

6 tane orta boy patlıcan

300 gram kıyma

2 tane küçük boy soğan

3 tane sivri biber

2 tane domates

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı salça

5-6 dal maydanoz

Kızartmak için

Sıvıyağ

Üzerine

2 tane sivri biber

1 tane domates

Yapılışı

Patlıcanları alacalı soyup acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra kurulayıp bol yağda kızartın ve kâğıt havlu üzerine çıkarın. Soğanı ve biberleri temizleyip ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyup ince doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp kıymayı kavurun. Üzerine soğanı ilave edin. Soğanların rengi dönünce salçayı ekleyin. Bir-iki dakika sonra biber ve domatesi ilave edin. Tuz ve kara biber ekleyin. 5 dakika kavurup kıyılmış maydanozu katın ve ocaktan alın. Patlıcanların ortasını açın. Hazırladığınız harçtan içlerine doldurun. Üzerlerini biber ve domates dilimleri ile süsleyin. Fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerindeki biberler pişene kadar tutup çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.