Sonbaharda tatile çıkmak için en keyifli 6 neden

Sonbaharda tatile çıkmanın 6 keyifli avantajı... Fırsatınız varsa deneyin, pişman olmazsınız.

Sonbahar mevsiminde de tatile çıkmanın keyifli yönleri var. Tatile doyamayan tatilseverler ve henüz tatile çıkamayanlar için Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, sonbaharda tatile çıkmanın 6 keyifli avantajını sıraladı.

Pek çok kişi elini çabuk tutup yazın tatilini tamamlamış olsa da, henüz tatil planı yapmamış ve bu doğrultuda gideceği yeri belirleyememiş kişileri bekleyen avantajlar şöyle sıralanıyor.

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Kalabalıktan kurtulursunuz

Sonbahar ile birlikte hem tatil bölgeleri hem de oteller sakinleşmeye başlar. Bir tatilin olmazsa olmazları olan yürüyüş, yüzme ve gezmek artık daha keyifli hale gelecektir. Otelde yemek, plajda ise şezlong kuyruğuna girmekten bıkanlar için sonbahar şahane bir seçim olacaktır.

Popüler mekanların aranan müşterisi olabilirsiniz

Yazın masa bulamayacağınız, rezervasyon bile yapmaktan zorlanacağınız mekanların aranan müşterisi olmaya ne dersiniz? Üstelik en manzaralı masaya oturarak, denize en yakın şezlonga uzanma şansına sahip olabilirsiniz. Normal şartlarda rezervasyon bile yapmakta zorlanacağınız, gitseniz bile 'Bu kadar para verdim ilgi, alaka kötüydü' diyeceğiniz mekanlar için sonbahar mevsiminde aranılan müşteri olabilirsiniz. Daha iyi bir masada oturup, daha fazla ilgi görebilirsiniz, hatta pazarlık yapma şansınız bile artacaktır.

Sıcaklar sizi rahatsız etmez

Güney kesimlerde tatil yapacaksanız en iyi zamanın sonbahar olduğunu söylemek mümkün. Deniz suyu ısınır, hava sıcak olur, ancak sıcak hava yaz ortası gibi sizi kavurmaz. Böylece güneşin zararlı ışınlarından da kurtulmuş olursunuz.

Ucuz fiyatların tadını çıkarırsınız

Sonbahar mevsiminde otel fiyatları ucuzlar. Otellerin fiyat olarak en yüksek olduğu aylar, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Eylül ayında ise fiyatlar ucuzlar, özellikle Eylül’ün ilk haftasından sonra, yaz ortasına oranla %30'a varan bir indirimle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca uçak bileti fiyatları da yoğun yaz sezonu kadar pahalı olmayabilir, hele ki biletinizi önceden alırsanız, bu tatil size kesinlikle daha uyguna gelecektir. Hatta Eylül'ün 20'si itibariyle fiyatlar biraz da aşağı inecektir.

Yollar sakinleşir

Hem şehirler arası yollar hem de tatil bölgelerinin trafiği sakinleşir. Yaz aylarında Bodrum trafiği, İstanbul trafiğini aratmıyor diyenler, sonbaharda Turgutreis'ten Türkbükü'ne kadar her yeri rahatlıkla gezebilir. Şehirler arası yollar sakinleşir. Köprüler, vapurlar sakinleşeceği için gideceğiniz yere ulaşmak daha kolay olacaktır. Bazı tatil bölgelerinde yazın kalabalıktan yürüyemediğiniz sahil yolları da sakinleşecektir.

TATİLE GİDİLEBİLECEK YERLER Büyük bir heves ile tatil planı ... TURİSTİK YERLERE BİR DE BU AÇIDAN BAKIN Fotoğraflarını gördüğümüzde aşık...

Sonbaharın renkleri sizi cezbeder

Sonbahar mevsiminde deniz güzel olur, aşırı sıcaklar biter ve yollar sakinleşir... Sonbaharın o eşsiz güzellikteki renkleri de artık kendini iyice hissetirmeye başlar. Doğa bambaşka ve bol renkli bir cümbüşe bürünür. Bu görsel şöleni kaçırmamak için tatile çıkmak harika bir fikir olabilir.