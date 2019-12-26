Tüm zamanların en iyi yılbaşı filmleri!

Yılbaşında izlenecek filmler

Yeni yıl yaklaşırken, soğuk kış gecelerinde yapabileceğiniz en güzel etkinliklerden biri de kanepenize kıvrılıp, patlamış mısır ve sıcak çikolata eşliğinde film izlemek. İşte size 18 şahane yılbaşı filmleri!

Yeni yıl yaklaşırken, soğuk kış gecelerinde yapabileceğiniz en güzel etkinliklerden biri de kanepenize kıvrılıp, patlamış mısır ve sıcak çikolata eşliğinde film izlemek. İşte size severek izleyebileceğiniz, tüm zamanların en başarılı yılbaşı ve noel filmlerinden öneriler.

It’s a Wonderful Life (Şahane Hayat) - IMDb: 8.6

Yönetmenliğini Frank Capra‘nın yaptığı “It’s a Wonderful Life” (Şahane Hayat) 1946 yapımı bir film. İflasın eşiğine gelen George Bailey (James Stewart) bir Noel gecesinde kendini nehre atarak intihar etmek üzeredir. Yeryüzüne gönderilen melek Clarence (Henry Travers) onu ölümden kurtarır.

Neşeli Hayat - IMDb: 6.1

Listemizin tek Türk filmi. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı 2009 yapımı filmin konusu şöyle; Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir garibandır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde ‘part time’ Noel Baba olarak çalışmaya başlar. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımaz. Müslüman bir ülkenin arka sokaklarında yaşayan bu adam, hayata tutunmaya çalışırken, hem komik hem de hüzünlü bir yolculuğa çıkacaktır.

Miracle on 34th Street (34. Caddede Mucize) - IMDb: 6.5

Eski filmlerden ve noel temasından hoşlanıyorsanız bu 1940 yapımı film tam size göre. Filmde, şükran günü için yapılan gösterileri hazırlayan annesini, Noel Babanın gerçek olduğuna inandırmaya çalışan küçük bir kızın maceraları anlatılıyor. Noel Babanın gerçek olduğundan kuşkunuz mu var? O zaman filmi izleyin. Belki siz de ikna olursunuz.

Love Actually (Aşk Her Yerde) - IMDb: 7.6

Noel hazırlıkları sırasında geçen ve dokuz romantik aşk hikayesini anlatan bu popüler filmi mutlaka izleyin. Başrollerinde Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson ve Emma Thompson gibi başarılı isimlerin yer aldığı film sizi güldürecek, ağlatacak ve içinizi sımsıcak duygular saracak. Yeni yıl alışveriş keşmekeşinden bunaldığınızda, etrafınızın sevgiyle çevrildiğini hissetmenizi sağlayacak çok güzel bir film.

Elf - IMDb: 6.9

Yıllardır eskimeyen bir komedi. Arkadaşlarınızla birlikte seyredin. Emin olun bir süre filmde geçen esprileri birbirinize tekrarlamaktan kendinizi alamayacaksınız.

The Polar Express (Kutup Ekspresi) - IMDb: 6.6

Çocuklarınız ya da yeğenlerinizle izleyebileceğiniz her yaşa hitap eden bu film başarılı illüstrasyon ve grafikler içeriyor. Noel arifesinde sihirli bir treni kuzey kutbuna götürmeye çalışan küçük bir çocuğun hikayesini anlatan bu filmi mutlaka izleyin.

The Holiday (Tatil) - IMDb: 6.9

Jude Law, Cemeron Diaz, Kate Winslet ve Jack Black'in başrollerde olduğu bu başarılı romantik komedi mükemmel bir 'kendini iyi hisset' filmi. Yılbaşı tatili için evlerini değiştiren biri Amerikan, biri İngiliz iki kalbi kırık kadının aşkı tekrar bulmasını anlatan güzel bir hikaye.

Home Alone (Evde Tek Başına) - IMDb: 7.6

Tatile giden ailesinin evde unuttuğu sekiz yaşındaki yaramaz ama cin gibi akıllı olan Kevin'in, evini hırsızlara karşı savunuşunu anlatan, sizi gülmekten kırıp geçirecek, çok iyi kurulmuş bir hikaye.

A Christmas Story (Bir Yılbaşı Hikayesi) - IMDb: 8.0

Oyuncu kadrosunda Melinda Dillon, Darren McGavin, Peter Billingsley gibi isimlerin olduğu filmin yönetmeni Bob Clark’tır. Yeni yıl hediyesi olarak oyuncak silah isteyen Ralphie ailesinden ve öğretmenlerininden benzer tepkiler alır. Bu oyuncakla dünyayı kurtardığını hayal eden Ralphie’nin birçok engeli aşması gerekir.

The Muppet Christmas Carol - IMDb: 7.7

Charles Dickens’ın ünlü ‘’Noel Hikayesi’’ni bu sefer Muppet’lardan izliyoruz. Noel neşesini kabul etmeyen Ebenezer Scrooge, asistanı Bob’u tatil olduğu halde çalıştırır. Bu bencil ve kalpsiz davranışları yüzünden onu uzun bir gece beklemektedir. Tüm zamanların noel hayaletleri ziyaretine gelecektir!

The Nightmare Before Christmas (Noel Gecesi Kabusu) - IMDb: 8.0

Ünlü Tim Burton’ın efsaneleşmiş bir yapıtı olan The Nightmare Before Christmas’ta Balkabağı Kral Jack Skellington’un hanedanlığı ve Halloweentown’da geçen olaylar anlatılmaktadır.

Un conte de Noël (Bir Noel Masalı) - IMDb: 7.1

Vuilard ailesinin üyelerinden birkaçında sağlık problemleri oluşur. Uzun yıllar konuşmayan aile fertleri buluşup aralarını düzeltmeye çalışır.

White Christmas (Eğlenceler Oteli) - IMDb: 7.6

Yönetmenliğini Michael Curtiz’in yaptığı müzikal romantik komedi türünde filmdir. Bob Wallace ve Phil Davis, II. Dünya Savaşı’ndan sonraya ordudan ayrılırlar ve bir müzik grubu kurmaya karar verirler. Dans eden ve şarkı söyleyen Betty ve Judy isimli iki kız kardeşle tanışırlar. Müzik, dans ve romantik anlar onları beklemektedir.

Holiday Inn - IMDb: 7.4

Yönetmenliğini Mark Sandrich’in yaptığı müzikal filmdir.

Bad Santa (Yeni Yıl Soygunu) - IMDb: 7.0

Noel Baba ve yardımcısı kılığına giren iki soyguncu marketleri bu şekilde soyarlar. Bu sırada tanıştıkları 8 yaşındaki bir çocuk, onların noel ruhunu anlamalarına vesile olur.

The Santa Clause (Noel Baba) - IMDb: 6.4

Oğlu ile zor zamanlardan geçen Scott, bir kazaya şahit olur. Kazayı yapan kişi Noel Babanın ta kendisidir. Yeni yıla girmeden hediyeleri dağıtması gereken Noel Baba, bunu yapabilecek halde değildir ve Scott ona yardım etmek zorunda kalır.