Dünyaya hayvanların gözünden bakın

Hayvanların gözünden dünya

Köpeğin, sineğin, farenin, kelebeğin ve daha pek çok hayvanın gözünden dünya...

Daha önce dünya bir köpeğin gözünden nasıl gözükür diye hiç merak ettiniz mi? Ya da bir arı nasıl görür? Dünya üzerindeki her görüş eşsizdir. İşte hayvanların gözünden dünya...

Arılar

Arılar, insanlardan üç kat daha fazla dünyayı kavrarlar ve ultraviyole ışınlar gibi görürler.

Köpekler

Köpekler düşük görme gücüne sahiptir. Onların gözleri renk çoğunluğuna karşı duyarlıdır ve dünyayı biraz soluk görürler. Ama diğer yandan geceleri çok iyi görürler. İyi gelişmiş perspektif ve derinlik hissine sahipler. Hareketlere karşı aşırı duyarlıdırlar.

Kelebekler

Kelebekler inanılmaz böceklerdir. Onların görüş açıları çok keskin değildir ama insanlardan çok daha fazla renk ve iz görebilirler, ultraviyole ışığı dahil olmak üzere.

Sinekler

Sinekler çok yönlü görüş açısına sahiptir. Bu özellik onların yüzlerce minik gözünden oluşan görüntülerin beraber algılaması ile oluşur. Ayrıca sinekler de ultraviyole ışın gibi görürler. Ve dünya onların gözünde, insanların gözüne oranla çok yavaş hareket eder.

Yılanlar

Yılanlar çok düşük görüş vizyonuna sahipler ama geceleri modern kızılötesi teknolojisinden on kat daha fazla termal radyasyon görürler.

Atlar

Atların gözleri başlarının yan taraflarına doğru konumludur. Bu atların herhangi bir tehlike ile karşı karşıya geldiklerinde, kendilerini uyarmalarına yardımcı olur. Ama bu durumun dezavantajları da vardır. Atlar burunlarının ucunu asla göremezler.

Balıklar

Evinizdeki akvaryum balıklarınız ultraviyole ve her şeyi büyütülmüş olarak görürler. Bu büyük ihtimalle birçok balığın şaşırmış görünmesinin nedeni.

Bukalemunlar

Bukalemunlar sadece görünümleri ile ilginç hayvanlar değil. Aynı zamanda onların iki gözü de birbirinden bağımsız hareket eder. Bu özellik onların 360º görmelerini sağlar.

Fareler ve Sıçanlar

Bir farenin gözlerinin her biri bağımsız hareket eder. Onların gözünden dünya biraz bulanık, yavaş ve mavi-yeşil renklidir.

Gece Kertenkeleleri

Bu kertenkeleler geceleri en doğru görüş vizyonuna sahiptir. Geceleri insanlara oranla 350 kat daha fazla net görürler.

İnekler

İnekler için çayırlar yeşil değildir ama turuncu ve kırmızı görünür. Fakat inekler her şeyi biraz büyütülmüş görürler.

Köpekbalıkları

Köpekbalıkları gibi pek çok denizaltı yırtıcı hayvanları hiç renk görmezler. Ama onların denizaltındaki görüş vizyonu bizim gözümüzden çok daha keskindir.

Kuşlar

Tüylü arkadaşlarımız kuşlar, net ve keskin bir görüşe sahipler. Gece kuşları ışık olmayan bir ortamda gözleri çok net görür ve gündüzleri insanların gördüğü renk tonlarını görmezler.