Fotoğraflarda güzel çıkmak için...

Fotoğraflarda kendinizi güzel bulmuyor musunuz? O halde size 7 küçük taktik verelim.

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Fotoğraflarda mükemmel görünmeniz için 7 hile

Çoğu insan fotoğraflarda kötü göründüğünden şikayetçi olur ve bu yüzden de objektif karşısına geçmemek için elinden geleni yapar. Sadece çok az kişi doğru poz vererek bu sorunun üstesinden gelebileceğinin farkındadır. Sky News'te spikerlik yapan Samantha Simmonds, her gün kamera karşısında iyi görünebilmek için uyguladığı taktikleri sizinle paylaştı. Bu 7 hile bizce çok basit ve oldukça etkili.

 

1- En iyi tarafınızı bulun

Londra merkezli fotoğrafçı John Godwin "Hemen hemen herkesin simetrik bir yüzü vardır bu nedenle ‘En iyi görünen tarafınızı’ bulmaya çalışmalısınız” diyor. Yapmanız gereken şey yüzünüzün hangi tarafını daha çok beğendiğinize karar vermek.

 

2- İfadenizi mükemmelleştirin

Angelina Jolie, Sharon Stone ve Drew Barrymore başta olmak üzere birçok ünlü uzakta bir noktaya bakar gibi poz verirler. Bu poz, ifadenizi mükemmelleştirebilir. Bu pozu verirken kaşlarınızı çok kaldırmamaya özen gösterin.

 

 

3- Çok sert gülmeyin

Çok büyük bir gülümseme, doğal durmaz ve hatta samimiyetsiz görünebilir. Üstelik her yüze uymaz. Ölçülü, küçük bir gülümseme ile kırışıklarınızı belirginleştirmeden daha çekici görünmenizi sağlayabilirsiniz.

 

4- Yüzünüzü inceltin

Yüzünüzün fotoğrafta kapladığı alanı azaltmak için şu iki basit kuralı uygulayabilirsiniz: Yüzünüzü hafifçe döndürün ve dilinizi ağzınızın çatısının arkasına koyun. Bu sizin yüzünüzün daha dar görünmesini sağlayacaktır.

 

5- Dudaklarınızı çok büzmeyin

‘Ördek surat’ sandığınızın aksine sizi çekici kılmaz. Dudaklarınızı hafifçe, birini öpmek üzereymişsiniz gibi büzmeniz daha hoş görünür.


 

6- Kamera açısını yükseltin

Kameradan az da olsa aşağıda olmak istersiniz, boynunuzu çok germeden hafifçe yukarıya bakabilirsiniz. Bu hareket fotoğrafları her zaman güzelleştirir. Eğer kameranın tam karşısında durup lense dik bakarsanız agresif ve maskülen gözükebilirsiniz. Yukarı bakmak tüm özelliklerinizin algılanma şeklini değiştirebilir.

 

7- Çenenizi kaldırın

Profil fotoğrafları için çenenizi hafifçe yukarı kaldırın; bu şekilde yüzünüz çok daha anlamlı görünür. Ayrıca boynunuzu inceltir ve elmacık kemiklerini vurgular.

 

SELFİE

 

çocukluk fotoğrafları
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Dünün çocukları, bugünün yetişkinlerinden eğlenceli kareler

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