25’inden önce bu 25'ten kurtul!

Daha iyi bir hayat için yapılması gerekenler

Her bağımsız kadının 25’inden önce kurtulması gereken 25 şey...

1. Tek taraflı arkadaşlıklar: Her arkadaşlığınızı sürdürmek zorunda değilsiniz – özellikle de sürekli çaba sarf ettiğiniz ancak karşılığında hiçbir şey göremediğiniz arkadaşlıklarınızı.

2. Kokularını aslında sevmediğiniz mumlar: Kokularını seviyormuş gibi yaptığınız mumlara para dökmeyi bırakın.

3. İlerlemenizi engelleyen duygusal yükler: Yeni insanlarla tanışmanızı ya da eski bir ilişkinin acısını atlatmanızı engelleyen şeyin ne olduğunu bulun.

4. Ebeveynlerin kredi kartı: Yeni bir şehirde, ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışırken yardım almanız normal; ama bu maddi bağlantıyı koparmanızın vakti geldi.

5. Rehberinizdeki tuhaf isimli numaralar: Telefonunuzu kaybettiğinizde, karşı tarafın rehberdeki göreceği ilk şey bir isim olmalı; kalp ikonu değil.

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6. Eski hatıralar: Anıları bir kenara bırakmak zaten zorlu bir iş. Aslında ihtiyacınız olan son şey, yatak odanızın köşelerinde eskiye dair bir şeylerle karşılaşmak.

7. Lolipoplar: Çocuk sahibi olmuş arkadaşlarınız vardır. Yani lolipoplar kısa sürede hayatınıza yeniden girecekler. Şimdilik boş verin.

8. Kullanılmayan hediyelik eşyalar: 2007 İtalya tatilinizden kalma, yatağın altında toz toplayan o ıvır zıvır pek işinize yaramıyor olsa gerek.

9. Kredi kartı borcu: Evet, bir gecede sihirli bir şekilde ödeyemeyebilirsiniz; fakat borcunuzun farkında olup buna göre hareket etmek bile yeterli.

10. Yakın akrabalarla olan küskünlükler: Ailenizdeki herkesle yakın olmak zorunda değilsiniz; ama önemsiz gücenmelerden vazgeçmenin de vakti geldi.

11. En az 5 yıllık tavalar: Eski tavanızı kullandığınızda yaşadığınız nostalji hissi, her sote yapışınızda salınan tuhaf kokuyu çekmeye değmez.

12. 25 yaşında biriyle çıkıyor olmak gerektiğini iddia eden kanıt: Ya da 35 yaşında. Ya da hiç kimseyle.

13. Artık sevmediğiniz grupların tişörtleri: Gardırobunuz yeterince dolu zaten, bir de bu tişörtler yer kaplamasın.

14. Söyleyecek başka bir şeyiniz olmadığı için dile getirdiğiniz politik görüşler: Kendi düşüncelerinizi oluşturma amacı güdün ve bunları nasıl savunacağınızı öğrenin.

15. Ailenize ya da arkadaşlarınıza nezaketen sakladığınız dini araçlar: Atamasanız da en azından açık bir şekilde sergilemekten vazgeçin.

16. Bilgisayarınızı yavaşlatan dokümanlar ve dosyalar: Bunları bir hard diske taşıyın ve bilgisayarınızda kalanları silin. Ne kadar fark yarattığına şaşacaksınız.

17. Artık hayatınızda olmayan insanlara ait hatıralar: Son 10 yıldır biriktirdiğiniz resim çerçeveleri, odanızın mevcut estetiğine uymayacaktır.

18. Sevimli bir takı kutusuna dönüştürmeyi planladığınız sigara kutusu:Bir kenarda bomboş ve amaçsız bir şekilde duruyor, değil mi? Atın.

19. Özgüveninize zarar veren insanlar: Eski sevgilinizden ya da görünürde mükemmel hayatlar yaşayan arkadaşlarınızdan gelen bildirimlerin sonlanmasına hazırsanız eğer, engelleme özelliğini sevmeyi öğrenin.

20. Odanızın bir kenarında duran önemli doküman ve gereksiz kâğıtlardan oluşan yığın: Önemli olanları ayıklayın, 10 liraya bir dosya kutusu alın ve organize olmanın keyfini yaşayın.

21. Gereksiz eşyalardan kurtulun: Arkası olmayan küpeler, eşi olmayan çoraplar, artık vücudunuza olmayan iç çamaşırları.

22. Hayatınızın bir döneminde pes ettiğiniz bir uğraştan kalan şeyler: Eski şiir kitapları koleksiyonu yapmaya ya da İtalyanca öğrenmeye heveslendiğiniz dönemlerden kalma şeyler.

23. Yaşamak istediğiniz belirli bir yere olan bağlılığınız:İşiniz, partneriniz ya da hayat sizi beklenmedik bir yere sürükledi diye kendinize kızmaktan ya da tatminsiz hissetmekten vazgeçin.

24. Eski sevgilinizin online şifreleri: Zamanı geldi artık.

25. Kendinize kızdığınız şeyler: Bir sonraki doğum gününüzden önce kendiniz için yapabileceğiniz bir şey varsa, o da kendinizi rahat bırakmanızdır. Kendinizi kontrol edin ve yol boyunca atılması gereken yanlış adımlar yüzünden kendinizi yiyip bitirmediğinizden emin olun.

Güçlü kadınlardan ilham veren sözler