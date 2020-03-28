Atmayın, değerlendirin!

Evde kullanılmayan eşyalarla neler yapılır?

"Evde kullanmadığım eşyaları nasıl değerlendirebilirim?" diye düşünüyorsanız bu haberimiz tam size göre! İşte evde kullanılmayan malzemeleri değerlendirmenin yolları...

Yatak altına kutular koyun

Yatağınızın altına koyacağınız kutular ile evinizin dağınık olmasını önleyebilirsiniz. Odanız geniş ya da dar olsun, yatak altına koyacağınız kutular, ortada duran gereksiz eşyaların toparlanmasını sağlar. "Bir gün lazım olur" düşüncesi ile ürünleri atmamanız ve yatak altında depolamanız sonrasında masraf yapmanızı da engeller.

Komidin olarak portatif merdiven kullanın

Odadaki her alanı düzenleyerek değerlendirin. Yatağınızın etrafında boş kalan bir duvarın kenarına koyacağınız kullanmadığınız merdiveniniz ile kitaplık eklemeye ne dersiniz? Böylece evinizde olan eşyaları değerlendirmiş olursunuz. Geri dönüşüm tekniği ile kullanılmayan malzemeleri değerlendirmiş olursunuz.

Kapınızın arkasına çamaşır torbası asmaya ne dersiniz?

Çamaşır torbası diyip geçmeyin. Kullanmadığınız eşyaları çamaşır torbası vasıtasıyla gözünüzün önünden kaldırabilirsiniz. Kapınızın arkasına asacağınız çamaşır torbası ile yer tasarrufu sağlamış olursunuz. Böylelikle çamaşır sepetine ihtiyacınız kalmaz... Çamaşırların kapıyı her açtığınızda düşmemesi için ucu lastikli bir torba tercih edin.

Şifonyer çekmecesinde priz mi?

Çekmecenizin içine taktıracağınız bir priz ile başucunuzdaki gereksiz elektronik eşya kablosu dağınıklığına son verebilirsiniz. Görüntü olarak da güzel bir görüntü ortaya çıkarabilmek için prizleri şifonyerde tutabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda şifonyerden kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf etmiş de olursunuz.

Çekmecelerin içinde aksesuar ayırıcılar koyun

Akrilikten yapılan ayraçlar ile kemer, saat ve eşinizin kravatlarını çekmecelerin içinde düzenli tutabilirsiniz. Ayırıcılar yükünüzü emin olun hafifletecektir.

Mücevher kutusu olarak anahtarlık kutusu alır mıydınız?

Eğer odanızda veya şifonyerinizde takılarınızı koyacak yeriniz yoksa eski anahtarlık kutunuzu elden geçirip duvarınızda asılı bir takı kutusuna çevirebilirsiniz. Hatta yeni mücevher kutunuzun ön kapağına, kutu boyutunda kestirdiğiniz bir ayna ile çok daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Atmadığınız eşyalar günün birinde işinize yarayacaktır. Hem bütçenizi korumuş hem de geri dönüşüme destek olarak çevreyi de korumuş olursunuz.

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