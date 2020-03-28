Evde kullanılmayan eşyalarla neler yapılır?

"Evde kullanmadığım eşyaları nasıl değerlendirebilirim?" diye düşünüyorsanız bu haberimiz tam size göre! İşte evde kullanılmayan malzemeleri değerlendirmenin yolları...

+ Sonra Oku
Atmayın, değerlendirin!

Yatak altına kutular koyun

Yatağınızın altına koyacağınız kutular ile evinizin dağınık olmasını önleyebilirsiniz. Odanız geniş ya da dar olsun, yatak altına koyacağınız kutular, ortada duran gereksiz eşyaların toparlanmasını sağlar. "Bir gün lazım olur" düşüncesi ile ürünleri atmamanız ve yatak altında depolamanız sonrasında masraf yapmanızı da engeller.

 

Komidin olarak portatif merdiven kullanın

Odadaki her alanı düzenleyerek değerlendirin. Yatağınızın etrafında boş kalan bir duvarın kenarına koyacağınız kullanmadığınız merdiveniniz ile kitaplık eklemeye ne dersiniz? Böylece evinizde olan eşyaları değerlendirmiş olursunuz. Geri dönüşüm tekniği ile kullanılmayan malzemeleri değerlendirmiş olursunuz. 

 

EV DEKORASYON FİKİRLERİ

 

Kapınızın arkasına çamaşır torbası asmaya ne dersiniz?

Çamaşır torbası diyip geçmeyin. Kullanmadığınız eşyaları çamaşır torbası vasıtasıyla gözünüzün önünden kaldırabilirsiniz. Kapınızın arkasına asacağınız çamaşır torbası ile yer tasarrufu sağlamış olursunuz. Böylelikle çamaşır sepetine ihtiyacınız kalmaz... Çamaşırların kapıyı her açtığınızda düşmemesi için ucu lastikli bir torba tercih edin.

 

Şifonyer çekmecesinde priz mi?

Çekmecenizin içine taktıracağınız bir priz ile başucunuzdaki gereksiz elektronik eşya kablosu dağınıklığına son verebilirsiniz. Görüntü olarak da güzel bir görüntü ortaya çıkarabilmek için prizleri şifonyerde tutabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda şifonyerden kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf etmiş de olursunuz. 

 

Çekmecelerin içinde aksesuar ayırıcılar koyun

Akrilikten yapılan ayraçlar ile kemer, saat ve eşinizin kravatlarını çekmecelerin içinde düzenli tutabilirsiniz. Ayırıcılar yükünüzü emin olun hafifletecektir. 

 

Mücevher kutusu olarak anahtarlık kutusu alır mıydınız?

Eğer odanızda veya şifonyerinizde takılarınızı koyacak yeriniz yoksa eski anahtarlık kutunuzu elden geçirip duvarınızda asılı bir takı kutusuna çevirebilirsiniz. Hatta yeni mücevher kutunuzun ön kapağına, kutu boyutunda kestirdiğiniz bir ayna ile çok daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Atmadığınız eşyalar günün birinde işinize yarayacaktır. Hem bütçenizi korumuş hem de geri dönüşüme destek olarak çevreyi de korumuş olursunuz. 

  

YATAK ODASI NASIL DEKORE EDİLİR? İç Mimar Kerim Çarmıklı "Yatak o... KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA EVİNİZİ KULLANIŞLI HALE GETİRİN Birkaç tahta ve birkaç vidayla e...

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Mağazaya gitmeden evde yapabileceğiniz harika eşyalar!
Mağazaya gitmeden evde yapabileceğiniz harika eşyalar!
Çiçekleri uzun süre taze tutacak 7 ipucu
Çiçekleri uzun süre taze tutacak 7 ipucu
Pinterest evine sahip olmanın basit yolları
Pinterest evine sahip olmanın basit yolları
Şişelerle yapılabilecek dekor önerileri
Şişelerle yapılabilecek dekor önerileri
Yer temizliğinin püf noktaları
Yer temizliğinin püf noktaları
Yeni evi yaşanabilir hale getiren önemli eşyalar
Yeni evi yaşanabilir hale getiren önemli eşyalar
Çay lekeleri nasıl çıkarılır?
Çay lekeleri nasıl çıkarılır?
Temizlemeyi unuttuğunuz 15 yer
Temizlemeyi unuttuğunuz 15 yer

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X