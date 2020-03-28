Atmayın, değerlendirin!

Yatağınızın altına koyacağınız kutular ile evinizin dağınık olmasını önleyebilirsiniz. Odanız geniş ya da dar olsun, yatak altına koyacağınız kutular, ortada duran gereksiz eşyaların toparlanmasını sağlar. "Bir gün lazım olur" düşüncesi ile ürünleri atmamanız ve yatak altında depolamanız sonrasında masraf yapmanızı da engeller.
Odadaki her alanı düzenleyerek değerlendirin. Yatağınızın etrafında boş kalan bir duvarın kenarına koyacağınız kullanmadığınız merdiveniniz ile kitaplık eklemeye ne dersiniz? Böylece evinizde olan eşyaları değerlendirmiş olursunuz. Geri dönüşüm tekniği ile kullanılmayan malzemeleri değerlendirmiş olursunuz.
Çamaşır torbası diyip geçmeyin. Kullanmadığınız eşyaları çamaşır torbası vasıtasıyla gözünüzün önünden kaldırabilirsiniz. Kapınızın arkasına asacağınız çamaşır torbası ile yer tasarrufu sağlamış olursunuz. Böylelikle çamaşır sepetine ihtiyacınız kalmaz... Çamaşırların kapıyı her açtığınızda düşmemesi için ucu lastikli bir torba tercih edin.
Çekmecenizin içine taktıracağınız bir priz ile başucunuzdaki gereksiz elektronik eşya kablosu dağınıklığına son verebilirsiniz. Görüntü olarak da güzel bir görüntü ortaya çıkarabilmek için prizleri şifonyerde tutabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda şifonyerden kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf etmiş de olursunuz.
Akrilikten yapılan ayraçlar ile kemer, saat ve eşinizin kravatlarını çekmecelerin içinde düzenli tutabilirsiniz. Ayırıcılar yükünüzü emin olun hafifletecektir.
Eğer odanızda veya şifonyerinizde takılarınızı koyacak yeriniz yoksa eski anahtarlık kutunuzu elden geçirip duvarınızda asılı bir takı kutusuna çevirebilirsiniz. Hatta yeni mücevher kutunuzun ön kapağına, kutu boyutunda kestirdiğiniz bir ayna ile çok daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Atmadığınız eşyalar günün birinde işinize yarayacaktır. Hem bütçenizi korumuş hem de geri dönüşüme destek olarak çevreyi de korumuş olursunuz.
ilgincccc hmmmmCevapla