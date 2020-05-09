Evde çiçek bakımının 6 püf noktası

Evinizde çiçek bakmayı seviyorsanız, onlara daha uzun yaşamalarını sağlayacak sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz.

Çiçek bakmak kolay bir işmiş gibi görünse de aslında oldukça zordur. Eğer evinizde baktığınız çiçeklerin ölmesinden şikayetçiyseniz, bu püf noktalarını uygulayarak daha uzun yaşamalarını sağlayabilirsiniz. İşte çiçek bakımının 6 önemli kuralı...

Nem seviyelerini değerlendirin

Söz konusu ev bitkileri olduğunda, ortamdaki nem değeri çok önemlidir. Sezon değişiklikleri kadar, evinize en uygun olan çiçekleri öğrenmeniz de önemlidir. Örneğin, tropikal bitkilerin neme daha çok ihtiyacı vardır. Ama ısı oranı daha düşük bir yerde yaşıyorsanız, daha fazla nem sağlamanın da yoları bulunmakta. Saksının dibine çakıl yerleştirmek ya da saksıyı su dolu bir çanağın içine koymak buna örnektir. Sprey şişesi ile yaprakları nemlendirmek de bir diğer seçenektir.

Fazla sulama ve drenaj

Fazla sulandıklarında ya da düzenli olarak drene edilmediğinde, bitkilerin kökleri çürümeye başlar. Taşlar ve diğer drenaj ürünleri doğru dengeyi tutturmanıza yardımcı olabilir. Sulama aralarında toprağın kuruması izin vermek de çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Gün ışığı

Su kadar ışık da bir bitkinin ömrü için çok önemlidir. Çiçeklerinizi evinizin gün ışığı alan bölgelerine yerleştirin. Türlerine göre, direk güneş ışığına ya da gölgeye ihtiyaç duyarlar. Eğer az ışık isteyen çiçekleri direk güneş ışığı alan yerlere koyarsanız, yaprakları kararmaya başlar.

Gübre ve zararlılar

Çiçeklerinize fazla gübre eklemek etkileyici bir büyümeye sebep olur ama çok fazla eklemek saksını değiştirmek zorunda bırakabilir ve özellikle yaz mevsiminde zararlılar için cazibe merkezi haline getirir. Bitkiler için genel bir kural, genellikle ilkbahar ve yaz olan büyüme dönemleri boyunca çözünür bir gübre ile 3 kez desteklemektir.

Çiçeklerinizi akıllıca seçin

Eğer ev bitkilerini öldürmekle ünlüyseniz, bazı kolay bakılan türlere yönelmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin, Afrika menekşesi ve aloe vera nispeten düşük bakım ister ve sıkı bir sulama zamanlaması gerektirmezler.

Yerlerini çok sık değiştirmeyin

Bitkilerinizi yeniden düzenlemek size cazip gelebilir ama ev hayvanları gibi ev çiçekleri de fazla yer değiştirmekten hoşlanmazlar. Onun için en uygun ışığı sağlayabildiğiniz köşeyi bulduğunuzda, çiçeğin yerini değiştirmemelisiniz.