Mis kokulu bahçe yaratmak elinizde!

Balkon bahçeciliği nasıl yapılır?

Önerilerimizle arka bahçenizi ya da balkonunuzu mis kokulu bir bahçeye çevirebilirsiniz!

En son ne zaman, kulağınızdaki kulaklığı çıkarıp telefonunuzdaki e-postalarınızı kontrol etmeden durup bir gül kokladınız? Bu koşuşturma içinde bunu yapabildiyseniz çok şanslısınız. "Peki ya çözüm nedir?" diyorsanız hemen söyleyelim, bahçe veya balkonunuzu önerilerimizle kendinizi rahatlatacağınız bir mekana dönüştürmek... Önerilerimizi adım adım takip edin ve huzuru bulun!

Nerede yaşadığınız önemli

Balkonunuzda veya bahçenizde çiçek yetiştirmek için en önemli unsur yaşadığınız yerdir. Harita üzerindeki yeriniz, bahçıvanlığınız için son derece önemlidir bu nedenle yaşadığınız bölgenin iklimine uyum sağlayacak çiçekler seçmelisiniz.

Bahçenizde ne istediğinize karar verin

"Hangi çiçeği yetiştirsem..." sorusunu kendinize sorun ve herhangi bir bitki yetiştirmek yerine ikliminize uygun ve tabii ki sizin de istediğiniz çiçeği seçin. Bahçenizde sadece çiçek mi olsun yoksa çiçeklerle birlikte hava da mis gibi bir koku mu olsun? Her biri farklı aromaya sahip yüzlerce çiçek var. Bu kokuları ve vereceğiniz emeği göz önünde bulundurarak seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Alerjiye dikkat!

Genellikle bir bitki ne kadar kokuluysa o kadar alerjendir. Bir bitkiyi bahçenize almadan etmeden önce, bitki hakkında bilgi edinin. Eğer bitkinin ait olduğu familyada herhangi bir şeye alerjiniz varsa muhtemelen o bitkiye karşı da alerjik reaksiyon verebilirsiniz.

Balkonunuzda veya bahçenizde kullanabileceğiniz güzel kokulu çiçekler...

Gardenya

Çiçeklenme zamanı ilkbahar, yaz, sonbahar mevsimleridir. Gölgelik bir alana ekebilir ya da ev içi saksılarında kullanabilirsiniz. Çok fazla kökü olmasa da gardenyaları kesin, bol suya koyun ve harika buketler hazırlayın .

Şakayık

Çiçeklenme zamanı ilkbahar, yaz, sonbahar mevsimleridir. Şakayıklar, saksı ya da toprağa, bolca güneş gören bir alanda ekilmelidir. Şakayık kısa ömürlüdür, çiçek buketleri ve aranjmanlar için tercih edilir.

Süsen

Çiçeklenme zamanı ilkbahardır ve bazen iki keredir. Süsenler çok nazik görünür ama çok dayanıklı bitkilerdir. Kuşları ve kelebekleri de üzerine çeker.

Itrışahî

Çiçeklenme zamanı ilkbahar ve yaz mevsimleridir. Güneş gören tarhlara veya kenarlara ekebilirsiniz. Itrışahî, çok farklı renklerde olabilir ve bazıları daha yoğun kokuya sahiptir.

Zambak

Çiçeklenme zamanı yaz mevsimidir. Zambak soğanları saksılara, tarhlara ve köşelere ekilebilir. Zambaklar çok çeşitli renklere sahip olabilir. Bu nedenle buketlerde oldukça sık kullanılır ve kuşlar için de oldukça caziptir.

Biberiye

Çiçeklenme zamanı yaz ve ılıman iklim kışlarıdır. Güneş gören yerlere ekilmelidir. Biberiye bahçelere değişik bir koku ve mutfağınıza da değişik aroma katar.

Lavanta

Çiçeklenme zamanı yaz başıdır. Bol güneş alan yerlere ekin. Avustralya Charles Sturt Üniversitesinde yapılan araştırmalara göre, lavanta koklamak endişelerin giderilmesinde faydalıdır.

Yaban Elması

Çiçeklenme Zamanı ilkbahardır. Bol güneş alan yere ekin. Yaban elması, ilkbaharda çiçeklense bile, meyve verdiklerinden kışın bile kuşları kendine çeker.

Portakal

Çiçeklenme zamanı kış ve ilkbahardır. Bol güneş alan yerlere ekilmelidir. Çeşidine bağlı olarak hem meyvesi yenilebilir hem de meyve suyu olarak tüketilebilir

Evde ne yetiştirsek?