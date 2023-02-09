Yaşam üçgeni nedir?

Deprem sırasında can kayıplarının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı anında insanların kendilerini nasıl koruyacaklarını bilememeleridir. Yaşam üçgeni, deprem anında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntemdir. Peki, yaşam üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir?
Yaşam
Giriş: 09 Şubat 2023 15:10
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Yaşam üçgeni nedir?

Deprem sırasında yaşam üçgeni doğru bir şekilde uygulanırsa enkaz altından sağ çıkmayı sağlayacak en önemli önlemlerinden biridir. 'Yaşam üçgeni, hayat üçgeni' deprem anında uygulanması gereken ilk yöntemdir. Deprem gibi ciddi bir olay esnasında uygulanan bu yöntem doğru yapıldığında hayat kurtarıyor. Hayat üçgeni, canlıların nefes alabileceği küçük alanlardır. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.


Deprem anında ve sonrasında ne yapmalıyız?
Deprem anında ve sonrasında ne yapmalıyız?

Yaşam üçgeni ile evdeki ya da bulunduğunuz her hangi yerdeki eşyaları deprem enkazından mümkün olduğunca daha az etkilenecek şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde kısacası bulunduğumuz alanda yaşam üçgeni olabilecek yerleri önceden tespit edemeniz önemlidir. Olabilecek bir depremde paniklemeden, önceden belirlediğiniz bu yaşam üçgenlerinde cenin pozisyonu alarak kendinizi koruyabilirsiniz.





Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında hayat üçgeni oluşturulmasına yönelik: "Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir" açıklamasında bulundu.


Bu üçgenin diğer eşyalara göre daha sağlam ve mümkünse sabit eşyaların yanında oluşturulması önerilir. Örneğin; bir masanın altına girmek yerine deprem anında bir masa ile dolabın arasındaki boşluğa geçerek kapanmak daha doğru olacaktır. Çünkü masa, deprem enkazıyla üzerinize çökme ihtimali daha yüksek bir eşya ve üstelik tek başına bir eşyanın enkazlara dayanması pek mümkün değildir. Ancak iki sağlam eşyanın arasına geçerek enkazlardan kurtulma şansınızı yükseltebilirsiniz.


Güvenli bir yer bulup,

  • Diz üstü ÇÖK,
  • Baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN,
  • Düşmemek için sabit bir yere TUTUN,
  • Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

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