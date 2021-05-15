WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?

Yaygın olarak kullanılan anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, 8 Ocak tarihinde gizlilik sözleşmesini yenilemişti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” maddesi büyük tartışmalara yol açmıştı. WhatsApp'in yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılarının 15 Mayıs tarihinden sonra uygulamayı kullanamayacağını belirten WhatsApp'tan yeni açıklama geldi.

Bu açıklamaya göre bugün itibariyle WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesabı tamamen silinmeyecek ancak zaman içinde uygulamayı kullanamaz hale gelecekler. Sözleşmeyi ilerleyen günlerde de kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp ekranında sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini gösteren bir uyarı bildirimi zaman içinde kalıcı hale gelecek. Kullanıcılar sohbet listelerine ulaşamasalarda WhatsApp'tan gelen sesli ve görüntülü aramaları yanıtlamaya devam edebilecekler. Ancak birkaç hafta içinde WhatsApp'ın bu özelliği de işlevselliğini yitirecek ve kullanıcılar sadece sohbet geçmişlerini telefonlarına indirebilecekler.