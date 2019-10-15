Vücut şeklinize göre nasıl çanta takmalısınız?

Vücut tipinizi biliyorsanız bu yazımızı okuduktan sonra ne tür çantalar takmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.

+ Sonra Oku
Vücut şeklinize göre nasıl çanta takmalısınız?

Çanta, kıyafeti tamamlayan ve herkeste en az bir iki tane bulunan önemli bir aksesuardır. Genellikle kıyafete ve işlevselliğine göre çanta seçimi yapılsa da, daha şık ve hoş görünmek için vücut tipinizi de göz önünde bulundurmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Eğer cevabınız hayır ise bu yazımızda nasıl çanta seçmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.

 

İnce ve uzun boylu

Hemen hemen tüm model ve boyda çanta kullanabilirsiniz. Lakin özellikle çok küçük çantalardan uzak durmanızda fayda var. Messenger çanta, omuz çantası, büyük boy sırt çantaları boyunuzu kısmayacak ve vücudunuzda sırıtmayacaktır. Bu nedenle genellikle orta boy çantaları tercih etmenizde fayda var.

 

Minyon ve kısa boylu

Eğer kısa ve minyon bir yapınız varsa büyük boy çantalardan, kaba ve geniş iç hacimli çantalardan uzak durmanızı tavsiye ederiz. Tercihen kalçanızın altına kadar uzanan orta boy ya da küçük boy ebatlara sahip omuz çantalarını kullanmanız boyunuzu kısaltmayacak, sizi daha hoş gösterecektir.

 

VÜCUT TİPİNE GÖRE STİLİNİZİ BELİRLEYİN!

 

Armut vücut tipi

Eğer omuzlarınız dar ve kalçalarınız genişse dikkati kalçalardan alıp üst bedeninize yöneltmek bilinen bir göz moda illüzyonudur. Bu nedenle kısa askılı ve dikkat çeken parlak renkli çantalar kullanabilirsiniz. Ebat olarak çok büyük olmayan orta boy ya da küçük boy çantalar tercih edebilirsiniz. Baskılı ve çok büyük çantalar kalçanızı daha büyük gösterecekir.

 

Elma vücut tipi

Eğer göğüsleriniz büyükse ve hafif bir ayva göbeğiniz varsa bu defa kısa askılı çantalardan uzak durmanızda fayda var. Bu defa kullanmanız gereken illüzyon ise dikkati üste bedene çekmemek. Mümkünse uzun saplı omuz çantaları ya da messenger çantalar tam size göre olacaktır.

 

Atletik vücut tipi

Vücut hatları belirgin ve keskin olan atletik kadınlar çanta seçerlerken köşeli ve açısal çantalar tercih edebilirler. Bu çantalar vücudunuzu ön plana çıkarır ve güzel bir görünüm yakalamanızı sağlar. Bununla beraber yuvarlak detayalara sahip ve aksesuar barındıran çantaları da deneyebilirsiniz. Çantanın boyutu çok farketmez. İster küçük çantalar kullanabilir, isterseniz de büyük boy çantalardan takabilirsiniz.

 

FARKLI ÇANTA VE TORBA TASARIMLARI

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kıyafet seçerken hangi kumaşları tercih etmelisiniz?
Kıyafet seçerken hangi kumaşları tercih etmelisiniz?
Crop-Top nasıl kombinlenir?
Crop-Top nasıl kombinlenir?
Minimalist stil ipuçları
Minimalist stil ipuçları
Yağmur çizmeleri
Yağmur çizmeleri
İkinci el elbise giymek için 7 harika neden
İkinci el elbise giymek için 7 harika neden
Hangi dönem ne modaydı?
Hangi dönem ne modaydı?
2019 sokak stili: Blazer ceketler
2019 sokak stili: Blazer ceketler
Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?
Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek nasıl uyutulur?
    Bebek nasıl uyutulur?

    Süresi : 07:29 İzlenme : 10734

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Rahim ağrısına yoga pozları
    Rahim ağrısına yoga pozları

    Süresi : 07:00 İzlenme : 3995

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Çocuğunuz teknoloji bağımlısı mı?
    Çocuğunuz teknoloji bağımlısı mı?

    Süresi : İzlenme : 1526

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X