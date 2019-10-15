Vücut şeklinize göre nasıl çanta takmalısınız?

Vücut tipinizi biliyorsanız bu yazımızı okuduktan sonra ne tür çantalar takmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.

Çanta, kıyafeti tamamlayan ve herkeste en az bir iki tane bulunan önemli bir aksesuardır. Genellikle kıyafete ve işlevselliğine göre çanta seçimi yapılsa da, daha şık ve hoş görünmek için vücut tipinizi de göz önünde bulundurmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Eğer cevabınız hayır ise bu yazımızda nasıl çanta seçmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.

İnce ve uzun boylu

Hemen hemen tüm model ve boyda çanta kullanabilirsiniz. Lakin özellikle çok küçük çantalardan uzak durmanızda fayda var. Messenger çanta, omuz çantası, büyük boy sırt çantaları boyunuzu kısmayacak ve vücudunuzda sırıtmayacaktır. Bu nedenle genellikle orta boy çantaları tercih etmenizde fayda var.

Minyon ve kısa boylu

Eğer kısa ve minyon bir yapınız varsa büyük boy çantalardan, kaba ve geniş iç hacimli çantalardan uzak durmanızı tavsiye ederiz. Tercihen kalçanızın altına kadar uzanan orta boy ya da küçük boy ebatlara sahip omuz çantalarını kullanmanız boyunuzu kısaltmayacak, sizi daha hoş gösterecektir.

Armut vücut tipi

Eğer omuzlarınız dar ve kalçalarınız genişse dikkati kalçalardan alıp üst bedeninize yöneltmek bilinen bir göz moda illüzyonudur. Bu nedenle kısa askılı ve dikkat çeken parlak renkli çantalar kullanabilirsiniz. Ebat olarak çok büyük olmayan orta boy ya da küçük boy çantalar tercih edebilirsiniz. Baskılı ve çok büyük çantalar kalçanızı daha büyük gösterecekir.

Elma vücut tipi

Eğer göğüsleriniz büyükse ve hafif bir ayva göbeğiniz varsa bu defa kısa askılı çantalardan uzak durmanızda fayda var. Bu defa kullanmanız gereken illüzyon ise dikkati üste bedene çekmemek. Mümkünse uzun saplı omuz çantaları ya da messenger çantalar tam size göre olacaktır.

Atletik vücut tipi

Vücut hatları belirgin ve keskin olan atletik kadınlar çanta seçerlerken köşeli ve açısal çantalar tercih edebilirler. Bu çantalar vücudunuzu ön plana çıkarır ve güzel bir görünüm yakalamanızı sağlar. Bununla beraber yuvarlak detayalara sahip ve aksesuar barındıran çantaları da deneyebilirsiniz. Çantanın boyutu çok farketmez. İster küçük çantalar kullanabilir, isterseniz de büyük boy çantalardan takabilirsiniz.