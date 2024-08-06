Vücut Peelingi (Body Scrub) nedir ve nasıl kullanılır?

Vücut Peelingi nedir?

Vücut peelingi, genellikle tuz veya şeker bazlı olan ve cildinizdeki ölü deri hücrelerini temizlemek için kullanılan bir işlemdir.

Aşındırıcı bileşenler cilde işlenir ve doğal bir peeling görevi görerek cildi eski deri hücrelerinden

temizler. Böylece cildiniz parlak, yumuşak, esnek ve beslenmiş hisseder.

Vücut peelinginin faydaları nelerdir?

Cildinizin nemlendiriciyi daha iyi emmesine izin verir. Ölü deri hücreleri temizlendiğinde, sonrasında uygulanan herhangi bir nemlendirici cilde daha derinlemesine nüfuz eder.

Gözenekleri açar ve kıl dönmesini önler. Düzenli olarak vücut peelingi kullanarak gözeneklerinizi

açabilirsiniz, bu da jilet darbelerini ve batıkları önleyebilir.

Cildinizi daha pürüzsüz ve daha eşit hale getirir. Kuru cilt temizlenmediğinde cilt dokusunun sert

olmasına, donuk ve çatlak bir görünüme neden olabilir. Ölü ve kuru hücrelerin temizlenmesiyle daha pürüzsüz ve daha eşit bir cilde sahip olabilirsiniz.

Vücut Peelingi nasıl kullanılır?

1. Cildinizi ılık suyla durulayın.

2. Peelingi parmak uçlarınızla uygulayın.

3. Ellerinizi ve ayaklarınızı dairesel hareketlerle ovun ve içeriye doğru hareket edin.

4. Ilık suyla iyice durulayın.

5. İstenirse tıraş olun.

6. Cildinizi hafifçe nemli bırakarak kurulayın.

7. Nemlendirici uygulayın. Cildiniz hala nemliyken nemlendirici uygulamak nemin cilde

hapsolmasını sağlar.

Vücut Peelingi ne sıklıkla kullanılmalı?

Genel olarak, vücut peelingini cildinizde her gün kullanmak istemezsiniz. Bu, cildinizin kurumasına

veya tahriş olmasına neden olabilir.

Cildinizin tipine bağlı olarak vücut peelingini ne sıklıkta kullanmanız gerektiği değişir. Ancak genel

olarak vücut peelingini haftada iki kezden fazla kullanmamalısınız.

Hassas cilt için, haftada bir kez kullanmak yeterli olabilir.

Vücüt Peelingi duştan önce mi sonra mı kullanılmalı?

Vücut peelingi kullanmanın en uygun zamanı, cildinizin temiz ve eksfoliasyon için hazır olması

açısından duş sonrasıdır.

Vücut Peelinglerinin türleri nelerdir?

Eskiden sadece şeker veya tuz peelinglerinden bahsediyorduk. Şimdi ise piyasada birçok farklı vücut

peelingi bulunmaktadır. Sizin ve cildinizin en çok sevdiği ürünü bulmak için biraz deneme yanılma

gerekebilir.

Tuz vücut peelingi

Deniz tuzu doğal bir eksfolianttır. Aşındırıcı dokusu ölü deri hücrelerini kolayca temizler.

Şeker vücut peelingi

Bünyemize çok fazla şeker almak iyi olmasa da cildimize uygulamak iyi sonuçlar verebilir. Şeker bir

nemlendiricidir, bu da cildinize su çeker ve cildinizin kurumasını önlerken tüm kuru ve ölü hücreleri

uzaklaştırır.

Kahve vücut peelingi

Sadece doğal peeling ve iltihap giderici özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda dolaşımı

iyileştirebilir ve cildi pürüzsüzleştirebilir.

Lavanta vücut peelingi

Lavanta bazlı vücut peelingleri tahriş olmuş cildi yatıştırmak, iltihaplı cildi iyileştirmek, duyularınızı

sakinleştirmek ve rahatlatmak için harika olabilir. Yatmadan hemen önce lavanta vücut peelingi

kullanmak harika bir zamandır.

Kömür vücut peelingi

Kömür, birçok güzellik ve hijyen ürünün vazgeçilmez bir bileşeni haline geldi. Kömür çok emicidir bu

da tüm kir, pislik ve ölü deri hücrelerini kolayca yakalar ve uzaklaştırır.

Vücut peelingi sonrasında dikkat etmeniz gerekenler

Güneşlenmeyin

Peeling sonrası aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Cildimiz peeling sonrası güneşe hassas hale

gelebilir, bu nedenle havuz başında uzanmayı bir sonraki güne ertelemeyi düşünün.

Buhar odasına gitmeyin

Peeling sonrası sauna veya hamama gitmek ciltte tahrişe neden olabileceğinden bunu yapmamak

daha doğru olacaktır.