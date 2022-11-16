Venüs Yay burcunda (16 Kasım- 10 Aralık) - Aşkla özgürleş

Aşkı özgürce yaşayacağımız, ilahi adalet döngüsüyle hak edişlerimize kavuşacağımız, kendimizi yeniden keşfederek sınırlarımızı aşacağımız, şanslı, neşeli, gezgin, sosyal günlere başlıyoruz!

16 Kasım itibariyle enerjimiz değişiyor ve Venüs 10 Aralık tarihine dek sürecek yepyeni yolculuğuna başlıyor! Bu süreçte ilişkilerde bizi değerli hissettirenin; yanında kendimiz olabildiğimiz, özgür hissedebildiğimiz, birbirimize bir şeyler katabildiğimiz kişiler olduğunu göreceğiz. Ruhsal bağlar kurabileceğimiz, manevi konuları konuşabileceğimiz, birlikte gezip hayatı keşfedebileceğimiz, bilgili ve neşeli kişiler bize daha çekici geliyor olacaktır. Venüs bu yolculukta Merkür ile bir hareket edeceği için ilişkilerde hem zihnimizi hem kalbimizi fethedene çekileceğiz.

24 Kasım Yeniay'ı ile birlikte tutulmalarda yaşadıklarımızın kalbimizin güzelliği kadar hediyelerine kavuşacak, kırgınlık ve kayıplarımızı dindirecek güzelliklerle buluşacak, sabrımızın ve yaşama güvenmenin ilahi hak edişlerini alacağız.

22 - 23 Kasım tarihlerinde dürtüsel kararlar almamaya, öfkeli ifadelerde bulunmamaya dikkat etmeliyiz. Özellikle 1 Aralık tarihinden 9 Aralık tarihine dek ise; Venüs ve Merkür, Mars, Jupiter ve Neptün ile t-kare açıda olacak üstelik Neptün S olacaktır. Yani; çok karmik bir sınavdan geçeceğiz. Beklentilerle hareket ettiğimiz, hızlı kararlar aldığımız, gözümüzde büyüttüğümüz, aşırı iyimserlikle gerçeklerden kaçtığımız, dürüst olmadığımız, duygularımızı abarttığımız ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Riskli yatırımlar yaptıysak, güvenilmez kişilere ödemeler yaptıysak, kayıplar yaşayabiliriz.

Dünyada bu dönemde; piyasalarda büyük dalgalanmalar, göçler ve göçmenler, denizlerde yaşanacak kayıplar, üniversiteler, ülke sınırları, adalet, din çatışmaları, dini mekanlar, fanatizm, uluslararası ilişkiler gündeme gelebilir. Özellikle 1 - 9 Aralık tarihlerinde kazalar olabileceğinden, seyahatleri bu döneme denk getirmemek ve kalabalık yerlerde olmamak yararlı olacaktır.

Burç & Yükselen burcumuza göre etkileri:

(Öncelikle yükselene göre okuyunuz)

Koç: Keşfetmek, yenilenmek, uzaklaşmak isteyeceğiniz yepyeni bir döngüye başlıyorsunuz. Bu yolculuğun keyifli etkilerini; seyahat, eğitim, hukuk, ticaret, yayıncılık alanlarında yaşayabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hayatınızda ilahi adalet döngüsüne tanık olabilir, haberci rüyalar görebilirsiniz.

Boğa: Bolluk bereketinizin çoğalacağı, yaşadıklarınızla finansal hak edişlerinizi alabileceğiniz, karlı yatırımlar yapabileceğiniz bir döneme başlıyorsunuz. Bu süreçte yardımlar yaptıkça, paylaştıkça kazançlarınızı çoğaltabilirsiniz. Size iyi gelmeyen her şeyden kolaylıkla arınabilirsiniz. Manevi ve ruhsal konularla ilgilenmek size çok iyi gelecektir.

İkizler: Aşk dolu, keyifli, neşeli günlere başlıyorsunuz. Bu süreçte aşka dair ilahi adalet döngüsünü yaşayacağınız, hak edişlerinize kavuşacağınız günlerde olacaksınız. Evliliğinizde veya birlikteliğinizde sorunlarınızı çözebilirsiniz. Birlikte seyahatlere çıkarak ilişkinizi besleyebilirsiniz. Evlilik kararı almak veya evleneceğiniz kişiyle tanışmak söz konusu olabilir.

Yengeç: Sağlığınızın şifalanacağı, hayat düzeninizin ve iş düzeninizin daha keyifli hale geleceği günlere başlıyorsunuz. Kişisel gelişim, eğitim ve iş seyahatleri bugünlerde gündeminizde olabilir. İş ilişkilerinizi sağlamlaştırabilir, organizasyonlara katılabilirsiniz. Kedi beslemek, kedilerle olmak bugünlerde ruhunuza iyi gelecektir. Tatlı tüketimini abartmamaya dikkat etmelisiniz.

Aslan: Hayattan daha fazla keyif alacağınız, kalbinizin sesini dinleyeceğiniz, yeteneklerinizle görünür olacağınız, eğlenceli, yaratıcı, keyifli günlere başlıyorsunuz. Bugünlerde ilişkiniz daha neşeli bir hal alabilir, hediyeler ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ya da birlikte hayatı keşfedeceğiniz, ufkunuzu açacak birisiyle tanışabilirsiniz. Birlikte seyahat etmek, oyunlar oynamak ilişkinizi besleyecektir. Yeni hobiler edinmek, spora gitmek bugünlerde size iyi gelebilir. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak, varsa çocuğunuzla ilişkinizi güzelleştirmek için güzel günlerdesiniz.

Başak: İç dünyanızı keşfedeceğiniz, evde zaman geçirmek isteyeceğiniz, aile ilişkilerinizi güzelleştireceğiniz günlere başlıyorsunuz. Bugünlerde aileniz uzaktaysa onları görmek ya da ailenizle seyahat etmek ruhunuza iyi gelebilir. Evden çalışabilir, evde dil öğrenebilir, eğitimler alabilirsiniz. Taşınma, gayrimenkul alım satımı gibi konular gündeminizde olabilir. Bulunduğunuz çevreden biriyle tanışabilir, bazılarınız da evlilik hazırlıkları yapabilirsiniz.

Terazi: Hayata yepyeni bir pencereden bakacağınız, sezgilerinizin yükseleceği, sözcükleriniz ve fikirlerinizle daha fazla dikkat çekeceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüyle birlikte eğitimler alabilir, sınavlarda desteklenebilir, internet sitesi açabilir, şanslı görüşmeler ve yazışmalar yapabilir, medya ve teknolojiye dair yenilikler yapabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizin iyileşeceği, özellikle kardeşlerinizle birbirinize katkılarda bulunabileceğiniz günlerdesiniz.

Akrep: Bolluk bereket konusunda hak edişlerinizi alabileceğiniz, kendi değerlerinizi oluşturabileceğiniz, yeteneklerinizle daha fazla kazanç elde edebileceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngü ile birlikte özellikle ticaret veya yurt dışı bağlantılı kazançlarınızın yolu açılabilir. Sahip olduklarınıza, hayatınızdaki kişilere değer verdikçe, kendi değerinize güvendikçe, dengeli ilişkilerin yolunu açabilirsiniz.

Yay: Hayat sahnesinde ışıl ışıl parladığınız, öne çıktığınız, yeteneklerinizle hayranlık uyandırdığınız yepyeni bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngü ile birlikte daha popüler olabilir, kendinizi geliştirebilir, heyecanlı yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Var olan ilişkinizi veya sağlığınızı şifalandırabilirsiniz. Seyahatler, eğitimler, spor ve ufkunuzu açacak yeni çevreler gündeminizde olabilir. Alışveriş, bakım, kuaför, imaj değişikliği için desteklendiğiniz günlerdesiniz.

Oğlak: Ruh dünyanızın ve bilinçaltınızın şifalandığı, sezgilerinizin kuvvetlendiği, ilham dolu, sakin ve keyifli günlere başlıyorsunuz. Bugünlerde yaptığınız iyiliklerin kadersel karşılığını alabilir, size şifa olacak yepyeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ruhsal ve manevi öğretilerle ilgilenmek sizi çok besleyecektir. Ancak aşırı iyimserlikle iç dünyanızı herkese açmamalı, daha sessiz zamanlar geçirmelisiniz. Deniz aşırı seyahatler yapabilir, doğada zaman geçirebilirsiniz. Rüyalarınızın rehberliğine ve yaşamın işaretlerine güvenmelisiniz.

Kova: Ufkunuzu genişletecek yepyeni çevrelere gireceğiniz, heyecanlı ve keyifli organizasyonlara katılacağınız, arkadaşlık ilişkilerinizi iyileştireceğiniz günlere başlıyorsunuz. Bugünlerde hayalleriniz için verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilir, sizi hayallerinize kavuşturacak adımların yolunu çevreniz, bilginiz, eğitimler, yurt dışı bağlantıları aracılığıyla açabilirsiniz. Aşka dönüşecek bir arkadaşlığa başlayabilir veya var olan ilişkinizde ise birlikte çok sosyalleşebileceğiniz günlere başlayabilirsiniz.

Balık: Hayattan tüm emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz, hedeflerinize ulaşmanın yolunu açabileceğiniz, kariyer ve statünüzle ön plana çıkabileceğiniz günlerdesiniz. Eğitimler, yurt dışı bağlantıları ve hukuksal konularla kariyerinize katkıda bulunabilir, üst yöneticilerinizle ilişkilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Öğrenciyseniz, hedefleriniz için önemli destekler alabilirsiniz. Evlilik kararı veya çocuk sahibi olmak gibi konularda desteklendiğiniz bir dönemdesiniz.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi