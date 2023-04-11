Venüs İkizler burcunda! Venüs İkizler'in etkileri neler olacak? (11 Nisan - 7 Mayıs 2023)

Aşk ve ilişkilere dair hepimizin hayatında hızlı yepyeni bir dönem başlıyor.

Bu döngüye aynı zamanda Merkür Retrosu, Güneş ve Ay Tutulmaları da eşlik edeceği için hepimizin uzun yıllardır içten içe özlemini duyduğu bir hayale, kalbimizin hak edişlerine yaklaştığımızı bilmelisiniz!

İlişkilerimiz, değerlerimiz, kazançlarımız, sosyal zevklerimizde hayatımızda uzun yıllar değişim yaratacak kadersel etkiler yaşayacağız.

Bu süreçte cümlelerimiz dudaktan kalbe dokunurken; kadının değerini aklıyla birleştirmesi, erkeğin sözlerinin sevgisiyle bir olması önem kazanacak. İletişimi yoğun, sosyal, hareketli gündemler yaşayacağız.

Erkekler ilişkilerde kadınları; hızlı ilerleyen süreç ve hızla samimi olmak isteyen hallerle sınırlarını zorlayarak, kadınlar ilişkilerde erkekleri; net ve güvenilir olup olmadıklarını anlamak için geri çekilerek, sözcüklerinin davranışlara dönüşüp dönüşmediğine bakarak test ederler.

Tutulmalara doğru ilerlerken deneyim alanımız ilişkilerimizde; acele etmemek, birini tanımak ve kendimizi açmak için önce kendimize zaman tanımak, net ve kararlı olmak, geçmişten ders alabilmek önem kazanacaktır. Bu sürece eşlik edecek 20 Nisan Merkür Retrosu ve 5 Mayıs Ay Tutulması ile geçmişte konuşulmamış olanlar konuşulabilir, verilen sözler sınanabilir, ait ve güvende hissettirmeyen ilişkilerde uyumsuzluklar ve gerçekler açığa çıkabilir.

Ruh ikizi buluşmalarına doğru ilerleyen bugünlerde başlayan ilişkiler, önümüzdeki 1,5 yıl içinde evlilikle taçlanabilirler. Ancak, kendini diğerinin aynasında görmeye gönüllü olanlar bu yola gerçekten girebilirler.

Bu dönemde deneyimleyeceğimiz Satürn Venüs karesi ile; hızlı kararlar alma, hızlı samimiyet kurma, yüzeysel konuşmalar, alınganlıklar, net olamama, aldatmalar, zihinsel kalıplara takılı kalma, aşkta taktiklerle ilerleyerek duygusal akışı bozma, dedikodu ve yalan haberlere dair dersler alabiliriz.

Güneş Tutulmasına doğru ilerlerken birçoğumuz gerçek aşkın ve ilişkimiz içindeki bir hayalin zamanının geldiğini hissedecek, adım adım bir başlangıca yaklaşacağız. Bu süreçte çocuk kalbimizin isteklerine rehberlik edebilmeye dair bir sınavdan geçeceğiz. Hak ettiğimiz sevgiyi, değeri almak, kazançlarımızı çoğaltmak için önceliğimizin kendimize güvenmek, sağlıklı bir benlik geliştirebilmek olduğunu göreceğiz.

İlişkilerde ve hayatta çocuk bilinçte olanlar; birden fazla kişiyle konuştukları geçici tatminlere, sahip olma hırsına, gösteriş yapmaya, mali kazançlarına, hep takdir isteyen tarafına, kendini sürekli ispatlamaya ve göstermeye çalışan yanına, değerini birçok kişinin ilgisine bağlamaya dair zorlu derslerden geçerek egolarını sağlıklı ve olgun hale getirmeyi öğrenecekler.

Değer verdiği aşka, ilişkisine, işine, geleceğe dair hayaller kurabilen, kalbinin sesine kulaklarını kapatmayan, içindeki çocuğun istekleri için olgun, net, mütevazi, planlı ve kendinden emin ilerleyenler, hayallerini gerçekleştiren, sağlam ve gerçek ilişkiler kuranlar olacaklar.

Süreçten en çok; İkizler, Terazi, Kova, Boğa ve Aslan ile Koç burçları etki alacaklar.

Ruhunuzun diğer yarısı ile buluşmanız dileğiyle.

Sevgilerimle;

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi