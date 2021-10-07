Üzümlü biberiyeli kek

Üzümlü, biberiye aromalı zeytinyağlı cevizli nefis kek... Müjgan Yurtseven’in tarifi…

Üzümlü biberiyeli kek
Yaşam
07 Ekim 2021 Perşembe

Her yıl bu zamanlarda dostlarımızın bağlarından çeşitli üzümler geldiğinde ilk aklıma gelen lezzetlerden biridir. İsabela üzümü, şaraplık herhangi bir aromalı üzüm veya izmir üzümüyle yapabilirsiniz.


Servis: 23 cm’lik kare kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika


Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 600 gr siyah üzüm, saplarından ayrılmış net ölçü

  • 100 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

  • 125 ml zeytinyağı

  • 3 - 4 sap biberiye

  • 250 gr un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 100 gr esmer şeker

  • 2 adet büyük boy yumurta

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker




Yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün.


*Üzümleri yıkayıp süzgeçe alın.


*Zeytinyağı ve saplarından ayıklanmış biberiyeleri küçük bir tavaya alın, kısık ateşte biberiye aromasını yağa bırakana kadar yaklaşık bir dakika ısıtın ve soğuması için kenara alın.


*Üzümleri bir kaba alarak hafifçe ezin, ceviz içini ekleyip kenara alın (ön hazırlıklar bize kolaylık sağlayacaktır).


*Ayrı bir karıştırma kabına un ve kabartma tozunu eleyin, esmer şeker ve yumurtaları ekleyip karıştırın. Soğuyan biberiyeli yağı ilave ederek hamur toparlanana kadar elinizle yoğurun (bu aşamada kurabiye hamuru gibi oluyor, hamura üzüm ekleyince kek hamuru kıvamını alıyor). En son üzüm ve ceviz içlerini ekleyip karıştırarak kalıba aktarın. Üzerine iki yemek kaşığı esmer şeker serpiştirin.


*170 derece fanlı ayarda 10 dakika önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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