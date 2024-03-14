Ülkelere göre hayvanlara zarar vermenin cezaları

Hayvan hakları ve hayvanları koruyucu kanunların gündeme geldiği şu günlerde merak edilen konulardan biri de ülkemizde ve diğer ülkelerde hayvanları öldürmenin nasıl cezalara karşılık geldiği. Eyaletlere, kantonlara, bölgelere ve ülkelere göre farklılıklar gösterebilen bu cezaların yer aldığı kanunlar kimi zaman değişikliklere uğrayabiliyor. Ülkelerin hayvanları korumaya yönelik kanunlarında karşılık gelen cezalar:

Türkiye

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'numuzun 28/A maddesinde 2021 yılında yapılan değişikliklerle beraber bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Almanya

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 17. kısmının 1. maddesine göre Almanya'da "makul bir sebep olmaksızın omurgalı hayvanların öldürülmesi" üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

İsviçre

İsviçre'de Hayvanları Koruma Yasası, ihmalle işlenen hayvanlara zulmün cezasının üst sınırını 540.000 frank para cezası olarak öngörüyor. Ayrıca hayvanlara eziyet edenlerin altı aydan üç yıla kadar hapis veya günlük oranlara göre hesaplanan para cezasıyla cezalandırılmaları da yasada yer alıyor.

Fransa

Kamuya açık olsun ya da olmasın, evcil bir hayvana karşı ciddi zulüm eyleminde bulunmak, üç yıl hapis ve 45.000 Euro para cezasıyla cezalandırılıyor. Eylemler sonucu hayvanın ölümüne yol açılması durumunda Fransa'da cezalar en çok beş yıl hapis ve 75.000 Euro para cezası olarak öngörülüyor.

Belçika

Belçika'da hayvanları istismar edenler, kötü muamele edenler veya ihmal suçunu işleyenler ilk suçlarını takiben 5 yıla kadar hapis cezası ve 800.000 Euro'ya kadar para cezasıyla cezalandırılabiliyorlar.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta hayvanlara eziyet suçu işlemenin azami cezası, 2021 yılından itibaren beş yıl hapis cezası olarak öngörülüyor.

Hollanda

Bir hayvanı öldürmek, istismar etmek, hayvanı ihmal etmek, hayvan dövüşü düzenlemek veya buna izin vermek gibi suçların üst sınırı beş yıl hapis cezası ve 90.000 Euro'ya kadar para cezası olarak değerlendiriliyor.

ABD-New York eyaleti

Evcil bir hayvanı kasten öldürmek veya kasti olarak ciddi fiziksel yaralanmasına sebep olunması New York'ta "ağırlaştırılmış zulüm" başlığı altında toplanıyor. Bu eylemler yasada "fiziksel acıya neden olmayı amaçlayan veya özellikle fiziksel acı çektirmekten zevk alınarak yapılmış" olarak nitelendiriliyor. Cezası ise 5.000 Dolara kadar para cezası ve/veya 5 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülüyor.

ABD-Arizona eyaleti

Bir hayvanı kasıtlı olarak zalimce ihmale, kötü muameleye maruz bırakmak veya bir "hizmet hayvanını" öldürmek veya ona zarar vermek, Arizona'da 150.000 Dolar'a kadar para cezası ve/veya 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilen 6. sınıf ağır bir suç olarak nitelendiriliyor.

Not: Hazırladığımız bu içerikte ülkelerin kendi dillerinde hazırlanan kanunlardan çeviri yapılmıştır. Bu sebeple çeşitli çeviri hatalarının yer alması ve kanunlarda değişiklik olmasının mümkün olduğunu belirtmek isteriz.