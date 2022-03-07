Ukrayna'nın işgaline dünya ne tepki verdi?

Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine, Rusya'yı Avrupa'da yeniden savaş başlatmakla suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu durumun "Avrupa tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu söylerken G7 ülkelerinin sert yaptırımlar uygulayacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.

Scholz: "Putin bedelini ödeyecek"

Doğu Avrupa'da ise mülteci dalgasıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda endişeler yaşandı. Diğer taraftan Çin, işgal konusuna dikkat çekerek Ukrayna halkının can güvenliğine odaklandı. ABD başkanı Joe Biden "Başkan Putin, felaket derecede can kaybına ve insanların acı çekmesine yol açacak kasti bir savaşı tercih etti," dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Putin'i "Avrupa'da yeniden bir savaş çıkarmak" konusunda sorumlu tuttu. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Putin'in "Katliam ve yıkım dolu bir yol" tercih ettiğini belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın tepkisi ise büyüktü. Bu durumu "Putin'in savaşı" olarak değerlendiren Scholz, Rus liderin bu ciddi hatası yüzünden büyük bir bedel ödeyeceğini belirtti.

Ukrayna'nın komşu ülkeleri tedirgin

Komşu ülkeler Ukrayna'nın endişelerini paylaşırken aynı zamanda kendi güvenlikleri konusunda da mücadele vermek zorundalar. NATO üyesi Litvanya başbakanı ülkede olağanüstü hâl ilan edeceklerini belirtti. Benzer bir karar Moldova'da da uygulanırken, ülke mültecilere de kapısını açacağını belirtmişti. Romanya beş yüz bin mülteciyi ülkesine kabul edebileceğini söylerken Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıları bir an önce bitirmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya müttefiki olan Belarus ise herhangi bir askeri harekat başlatmayacağını ancak, Rusya'nın böyle bir talebi olursa gözden geçireceklerini belirtmişti. Rusya ve Ukrayna ile siyasi ve ticari ilişkileri dolayısıyla önemli bir konumda bulunan Türkiye de bu durumla karşı karşıya gelmek zorunda kaldıkları için çok üzgün olduğunu belirtti.

Çin: "Tipik Batı medyası"

Çin'in bu duruma ne tepki vereceği merak konusuydu. Ülke ilk olarak işgal kelimesini "tipik Batı medyası sorgulama metodu" olarak değerlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı ise hemen bir sonuca varmayacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Rusya'nın güvenlik endişelerini anladıklarını söyledi. Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde imzalanan bir anlaşma ile Çin ve Rusya arasında ABD etkisini hedef alan stratejik bir ortaklık oluşmuştu. Çin ayrıca, Ukrayna'daki vatandaşlarına kendilerini korumak için Çin bayrağı asmalarını söyledi.

Çeviri: Dilara Koru

Referans: BBC. Ukraine conflict world reaction: Sanctions, refugees and fears of war. Şuradan alınmıştır: https://www.bbc.com/news/world-europe-60507016