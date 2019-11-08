Türkiye’de yaklaşık 10 kadından yalnızca 3’ü çalışıyor!

Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Melek Berkem, Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı etkinliği hakkında bilgiler verdi.

Kadınların yaşamlarında gerçekleşen iyileşmelerin çok yavaş ilerlemesi bu konudaki mücadelenin daha yoğun olması gerektiğini ortaya koyuyor. Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK’lar Hibe Programı desteğiyle, Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı’yla toplumsal cinsiyet konusunda daha hızlı hareket edilmesini ve farkındalık oluşturulmasını hedefliyor. İşte Dernek başkanı Melek Berkem’in proje hakkında verdiği bilgiler…

İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı’ndan bahseder misiniz?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK’lar Hibe Programı desteğiyle düzenlediğimiz Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı – İşte Eşitlik 15 Kasım tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. İşte Eşitlik projemizin son aşaması olan konferansımızda ulusal ve uluslararası birçok konuşmacı yer alacak. Ekonomik ve sosyal yaşamda kadınların karşılaştığı cinsiyete dayalı eşitsizlikleri aşmanın yolları tartışılacağı konferansımızda kadınların işe girerken, terfi ederken ve ücretleri belirlenirken karşılaştıkları sorunlar, engeller ve haksızlıklar ele alınırken hem ülkemizdeki hem de farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar ve başarı öyküleri de gündeme taşınacak.

Konferansla birlikte neyi hedefliyorsunuz?

Konferansla birlikte, ülkemizde cinsiyet eşitliği sağlanması çabalarına katkıda bulunmayı, farkındalığı artırmayı, kalıp yargılar değiştirmeyi, eşitlik bilinci oluşturmayı, iş yaşamına katılımı ve kalıcılığı artırmayı ve gençleri ayrımcılıkla mücadele edebilecek becerilerle donatmayı hedefliyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’nin durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, 2018 yılı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitliği İndeksinde 149 ülke arasında 130. sırada, OECD Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Eşitliği İndeksine göre 123 ülke arasında 60. sırada, ve BM Kalkınma Programı (UNDP) 2017 Cinsiyet Eşitsizliği İndeksine göre de 195 ülke arasında 64 sırada yer alıyor. Bu veriler bize tablonun ne kadar kritik olduğunu özetliyor. Bu olumsuz tablonun en büyük nedenleri arasında kadınların iş yaşamına katılım oranının yetersizliği ve kadınların eksik siyasi temsili geliyor.

Kadın istihdamını destekleyen yasal ve sosyal politika düzenlemelerin eksikliği de kadınların iş gücüne katılımlarını zorlaştırıyor. TÜİK’in Hane Halkı İş Gücü Anketi sonuçlarına göre kadınların iş gücüne dahil olamama nedenlerinin başında %55,3 ile ev işleriyle meşgul olma nedeni geliyor. Kadınların yeterli eğitim seviyesine, eğitime katılımda eşit fırsatlara sahip olmaması, teknik ve mesleki kurslarda toplumsal olarak kabul gören alanlarda eğitim sunulması kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkileyen faktörlerdir. Eğitim seviyesinin düşüklüğü kadın istihdamını olumsuz etkilerken kayıt dışı istihdam oranlarını artırıyor.

Şunu iyi analiz etmeyiz ki; kadın ve erkeklerin eşit fırsat ve haklara sahip olması yalnızca kadınların değil, tüm toplum üyelerinin sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkı sunacağı açıktır. Bir toplumun üyelerinin eşit olmayan fırsat ve konumlarda olması şüphesiz toplumun bütününün kazanımlarını etkileyecektir. Sizinle bu konuda başka veriler de paylaşmak isterim:

Türkiye’de yaklaşık 10 kadından 3’ü çalışıyor.

Kadın Girişimciliği AB üyesi ülkelerde %34.4, Türkiye’de %9

Meclisteki kadın milletvekili oranımız %17, dünya ortalaması %24

Peki konferansta konuşmacılar kimler?

Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok değerli konuşmacıları sahnede ağırlayacağız. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Üyesi olan ve KAGİDER Başkanlığı görevini sürdüren Emine Erdem “İş Yaşamında Fırsat Eşitliği Modeli” başlıklı bir konuşma yaparak, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan KAGİDER’in cinsiyet eşitliği adına yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında bilgiler paylaşacak. Ekonomist – Fütürist Ufuk Tarhan, dijitalleşmenin iş yaşamında eşitlik adına sunduğu fırsatları ve tehditleri anlatacak. Kenya’dan misafirimiz olacak Elizabeth Otieno Nyadwe, ülkesinde cinsiyet eşitliğine yönelik yürüten projeleri aktaracak. Ruanda’daki kadın hareketinin tanınmış isimlerinden biri olan Appoline Kangabire, Ruanda’da savaş nedeniyle erkeklerin çalışma hayatındaki hakimiyetinin azalmasıyla doğal olarak sorumluluk alan kadınların ilham veren hikayelerini dinleyenlerle paylaşacak. İş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda önemli kazanımlar elde etmiş İzlanda'dan, Hafdis Thora Karlsdottir de konuşmacılarımızdan biri. Kendisi 1981 yılından bu yana hem ülkesinde hem de Avrupa genelinde kadınların çalışma hayatındaki kariyer tercihleri ve cinsiyet eşitliği konularında çok sayıda proje yürüttü. İş Kadınları Federasyonu başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalışmalar yürütüyor. Karlsdottır, uzun yıllara dayanan deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.