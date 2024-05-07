Türkiye'nin ikinci astronotu: Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Tuva Cihangir Atasever, Türk bilim misyonu kapsamında 7 farklı deneye imza atma şansını elde edecek.

Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992 tarihinde Ankara doğdu. Türk mühendis ve Türkiye’nin uzaya gitmesi planlanan ikinci astronotudur. Atasever, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi’nde gördükten sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Türkiye’ye dönen Atasever, beş sene süresince Roketsan’da Aviyonik mühendisi olarak çalıştı.

Türkiye’nin uzaya gidecek olan ikinci ticari astronotu Tuva Cihangir Atasever’in Nisan 2024’ün ilk haftalarında uzaya gitmesinin planlanıyor. 7 adet deney yapacağını ve 80 km’lik yörünge altı uçuş gerçekleştireceğini açıklandı.

Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek?

Tuva Cihangir Atasever'in uçuşu, 8 Haziran 2024 tarihinde, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.