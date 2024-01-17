Uzaya giden ilk Türk ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kimdir?

Uzaya gidecek ilk Türk ne zaman gidecek? sorusuyla merak edilen, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı uzay misyonu 19 Ocak 2024, Türkiye saati ile 00:49’a ertelendi. Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında uzaya gidecek olan Alper Gezeravcı kimdir? Kariyeri hakkında kısa kısa...

Uzaya giden ilk Türk ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kimdir?
Yaşam
Giriş: 17 Ocak 2024 22:55 Güncelleme: 17 Ocak 2024 23:52
ABONE OL

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilimsel görevler üstlenecek. "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" kapsamında, ilk Türk astronot Albay Alper Gezeravcı ile uzaya Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 deney gönderilecek.


Uzay yolculuğu ne zaman? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı saat kaçta ve nereden uzaya gidecek?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olarak uzaya gidecek olan astronot Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın 17 Ocak 01:11’de gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın ertelendiği duyuruldu. (IHA) Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fırlatmanın 19 Ocak 2024’te Türkiye saati ile 00:49’a ertelendiğini duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Fırlatma öncesi teknik kontrollerin yapılması planlanıyor.” ifadesini kullandı.


Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Taksim ve Kızılay gibi kent meydanlardan takip edilebilecek.


Alper Gezeravcı kimdir?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla farklı illerde bulundu. Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Gezeravcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi aldı.


Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapmanın yanı sıra Türk Hava Yolları’nda yedi yıl süresince kaptan pilotluk görevi yürüttü. Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandıktan sonra tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumlu olarak çalıştı.


En iyi uzay filmleri

Türkiye, ilk uzay yolcusu olarak anılan Astronot Alper Gezeravcı'nın gururunu yaşarken biz de en iyi uzay filmlerini hatırlamak istedik. Maceralar, destanlar, uzay operaları kadar gerçek hikâyeler ve düşünsel yanı ağır basan başyapıtlar da çıktı karşımıza. Mehmet Açar'ın yazısı...

10
Uzay Yolu 1979 - 2013 Star Trek (12 filmlik bütün seri) Gene Roddenberry imzalı "Star Trek" 1966 yılında mütevazi bir TV dizisi olarak doğdu. Enterprise (Atılgan) adlı Amerikan gemisinin uzayın derinliklerinde sürdürdüğü keşifleri ve serüvenleri, milyonlarca seyirciyi o kadar çok etkiledi ki, 47 yıl sonra bugün artık bir efsaneden söz eder hale geldik. Geride 12 sinema filminin yanı sıra, "Next Generation" (1987 - 1994), "Deep Space Nine" (1993- 1999), "Voyager" (1995 - 2001) gibi "yavru" diziler de var. Bu arada Klingonca konuşanları unutmayalım.
Yıldız Savaşları (1977 - 2005) Star Wars (6 filmlik bütün seri) İşte gerçek bir "uzay operası", görkemli bir uzay destanı! Sadece filmlerden değil; animasyonları, oyuncakları, video oyunları, dergileri ve kitaplarıyla büyük bir endüstriden söz ediyoruz. Üstelik J.J. Abrams'ın ellerine teslim edilen yeni seri de yolda... Bugün ABD'de birçok insanın din hanesine "Jedi" yazdırdığını hesaba katarsak, "Star Wars"un bir popüler kültür efsanesi olmanın bile ötesine geçtiğini söyleyebiliriz.
Yerçekimi 2013 Gravity Yön: Alfonso Cuaron Evet, sinema sanatında uzay hep sınırsız hayallerin mekânı oldu. Bu filmde ise uzay bütün gerçekliği, korkutuculuğu ve ölümcüllüğüyle karşımızda. Gezegenimizin yörüngesinde mesai yaparken, kaza geçiren ve merkezle iletişimi kesilen bir astronotun hayatta kalma mücadelesini anlatan film, Cuaron'un öncü ve yaratıcı çekim teknikleriyle seyirciye uzaydaymış hissini vermesini başarıyor.
Yaratık 1979 Alien Yön: Ridley Scott Dünya'dan ışık yılları kadar uzakta, sesinizi hiç kimsenin duymayacağı derin uzayın ürpertici karanlığında, büyük bir uzay gemisinin içinde, öldürmekten başka şey düşünmeyen uzaylı bir yaratıkla baş başasınız. Ridley Scott uzay filmlerine, işçi sınıfını, merhametsiz özel sermayeyi, şirket çıkarlarını temsil eden androidleri, karanlığı, gerilimi ve korkuyu getiriyor.
Solaris 1972 Yön: Andrey Tarkovski Bilimkurgu edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Stanislaw Lem'in başyapıtı "Solaris", usta yönetmen Tarkovski'nin ellerinde, ağır tempolu, esrarengiz bir uzay filmine dönüyor. 167 dakikalık bu zor ve felsefi film, kahramanın uzayın derinliklerindeki bir gezegende "ruhsal evi"ne dönüşünü gösteren finalinde olduğu gibi birçok etkileyici ana sahip.
Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi 2005 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Yön: Garth Jennings Douglas Adams'ın 1978'de BBC'de bir radyo programı olarak başladığı, daha sonra bir kitap serisine dönüştürdüğü proje, geç de olsa 2005'de beyazperdeyeuyarlandığında İngiliz mizahına aşina olmayan birçok bilimkurgu meraklısını şok etmişti. Ama matrak ve alternatif bir uzay macerası olarak bilimkurgu sinemasının tarihinde kendine özel bir yer açmayı da başardı.
Apollo 13 1995 Yön: Ron Howard İşte gerçekten bire bir yaşanmış, bilimkurgu olmayan bir uzay macerası. 1970 yılında ABD'nin "rutin" Ay seferlerinden birini yapan Apollo 13'ün 3 astronotu teknik bir sorunla karşılaşır ve merkezi arayıp "Houston, we have a problem" diye başlayan o ünlü konuşmayı yaparlar. Astronotların merkezdeki uzmanlarlabirlikte yürüteceği yaşamda kalma mücadelesi başlamıştır artık.
Mesaj 1997 Contact Yön: Robert Zemeckis Amerikalı ünlü gökbilimci Carl Sagan'ın romanından sinemaya uyarlanan film, Dünya'dan uzaya gönderilen sinyallere uzaydan gelen ilk cevabın öyküsünü anlatıyor. Dünya dışı zeki varlıklar arayan insanların tutkularını, özlemlerini başarıyla yansıtan film, hayalci bir uzay macerasından ziyade ruhsal bir arayışa odaklanıyor.
2001 Uzay Macerası 1968 2001 A Space Odyssey Yön: Stanley Kubrick Sinema sanatının uzayın keşfine ciddiyetle eğilmeyi denediği ve felsefeden destek aldığı gerçek bir başyapıt. Arthur C. Clarke'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin finali, Kara Taş'ın anlamı ve astronot Dave'in uzayda çıktığı "sonsuzluk yolculuğu" bugün bile hâlâ tartışılıyor. Bu arada öykünün "kötü karakteri" HAL adlı bilgisayarı da unutmamak gerekiyor.
Serenity 2005 Yön: Joss Whedon "Star Wars" ve "Star Trek"i aratmayan kalitesiyle, gelmiş geçmiş en iyi uzay maceralarından biri. Joss Whedon, politik alt metinler de taşıyan senaryosunda derin devletin engellemelerine karşı halkın bilgi alma hakkı için canını tehlikeye atan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Bilimkurgu meraklılarının asla kaçırmaması ve arşivinde tutması gereken filmlerden. Yazı: Mehmet Açar





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.