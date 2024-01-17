Uzaya giden ilk Türk ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kimdir?

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilimsel görevler üstlenecek. "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" kapsamında, ilk Türk astronot Albay Alper Gezeravcı ile uzaya Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 deney gönderilecek.

Uzay yolculuğu ne zaman? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı saat kaçta ve nereden uzaya gidecek?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olarak uzaya gidecek olan astronot Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın 17 Ocak 01:11’de gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın ertelendiği duyuruldu. (IHA) Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fırlatmanın 19 Ocak 2024’te Türkiye saati ile 00:49’a ertelendiğini duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Fırlatma öncesi teknik kontrollerin yapılması planlanıyor.” ifadesini kullandı.

Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Taksim ve Kızılay gibi kent meydanlardan takip edilebilecek.

Alper Gezeravcı kimdir?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla farklı illerde bulundu. Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Gezeravcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi aldı.

Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapmanın yanı sıra Türk Hava Yolları’nda yedi yıl süresince kaptan pilotluk görevi yürüttü. Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandıktan sonra tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumlu olarak çalıştı.