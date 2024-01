İnsan vücudu uzayda hangi değişikliklere uğruyor?

Uzay Yolu 1979 - 2013 Star Trek (12 filmlik bütün seri) Gene Roddenberry imzalı "Star Trek" 1966 yılında mütevazi bir TV dizisi olarak doğdu. Enterprise (Atılgan) adlı Amerikan gemisinin uzayın derinliklerinde sürdürdüğü keşifleri ve serüvenleri, milyonlarca seyirciyi o kadar çok etkiledi ki, 47 yıl sonra bugün artık bir efsaneden söz eder hale geldik. Geride 12 sinema filminin yanı sıra, "Next Generation" (1987 - 1994), "Deep Space Nine" (1993- 1999), "Voyager" (1995 - 2001) gibi "yavru" diziler de var. Bu arada Klingonca konuşanları unutmayalım.

Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi 2005 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Yön: Garth Jennings Douglas Adams'ın 1978'de BBC'de bir radyo programı olarak başladığı, daha sonra bir kitap serisine dönüştürdüğü proje, geç de olsa 2005'de beyazperdeyeuyarlandığında İngiliz mizahına aşina olmayan birçok bilimkurgu meraklısını şok etmişti. Ama matrak ve alternatif bir uzay macerası olarak bilimkurgu sinemasının tarihinde kendine özel bir yer açmayı da başardı.