Turkish delight makyajı nasıl yapılır?

Yeşilçam yıldızları her zaman sade ama etkileyici makyajlarıyla tanınır. Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gibi ünlüler, her zaman mükemmel bir makyaja sahipti. Bu stil zamanla bir akıma dönüşerek günümüze kadar ulaştı. Turkish Delight Makeup, bu tarzı modernize ederek sosyal medya ve güzellik dünyasında yeniden popülerlik kazandı. Pembe, şeftali ve pastel tonlarının hâkim olduğu bu makyaj tarzı, taze ve canlı bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Turkish Delight makyajı, özellikle doğal ve fresh bir görünüm elde etmek isteyen herkes için uygundur. Günlük hayatta, romantik buluşmalarda veya özel davetlerde kullanılabilir. Özellikle açık ve orta ten tonlarına çok yakışan bu makyaj, her mevsime kolayca uyarlanabilir.

Turkish delight makyajının temel unsurları

Nemli ve aydınlık bir ten

Turkish Delight makyajında, cildin sağlıklı ve ışıltılı görünmesi esastır. Bunun için hafif yapılı, nemlendirici etkili bir fondöten veya BB krem tercih edilebilir. Yüzün yüksek noktalarına likit aydınlatıcı uygulanarak doğal bir parlaklık kazandırılabilir.

Pastel ve yumuşak göz makyajı

Göz makyajında, soft pembe, şeftali ve açık kahverengi tonları kullanılır. Hafif ışıltılı farlar göz kapaklarına uygulanarak tatlı bir derinlik sağlanır. Göz pınarlarına ve kaş altına parlak bir aydınlatıcı sürerek bakışlara daha aydınlık bir hava katabilirsiniz. Kirpiklerde ise doğal bir hacim için kahverengi veya siyah maskara tercih edilebilir.

Şeftali ve pembe yanaklar

Turkish Delight makyajının en belirgin özelliği, yanaklarda kullanılan taze ve doğal renklendirmedir. Şeftali veya pembe tonlarında bir krem allık, elmacık kemiklerine tampon hareketlerle uygulanarak cildin içten gelen bir ışıltıya sahip olması sağlanır.

Dudaklarda yumuşak ve nemli görünüm

Dudaklarda, nemli ve yumuşak bir etki yaratmak için gloss veya hafif renkli bir lip balm tercih edilir. Soft pembe ve şeftali tonları dudaklara doğal bir renk verirken, parlak bitişli ürünler makyajın genel romantik havasını tamamlar.

Turkish delight makeup nasıl yapılır?

1. Cilt hazırlığı

Öncelikle cildinizi temizleyin. Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesi için önce nemlendirici uygulayın. Bu, makyajın daha pürüzsüz ve kalıcı olmasını sağlar. Cilt tonunu eşitlemek için hafif yapılı bir BB krem veya nemli bitişli fondöten kullanın. Göz altlarını aydınlatmak için ince yapılı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz. Makyajın daha uzun süre kalması için bir primer uygulayın. Bu, gözenekleri doldurur ve makyajın daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

2. Fondöten ve kapatıcı

Cilt tonunuza uygun bir fondöten ya da hafif yapılı bir BB krem seçin ve eşit şekilde dağıtın. Bu, cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Göz altlarını aydınlatmak için ince yapılı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz. Makyajın daha uzun süre kalması için bir primer uygulayın. Bu, gözenekleri doldurur ve makyajın daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

Göz altınız mor veya lekeler var ise mutlaka kapatıcı kullanın. Bu, cildinizin daha homojen görünmesini sağlar.

3. Allık

Turkish Delight makyajında genellikle pastel tonlar kullanılır. Elmacık kemiklerinin üzerine ve yüzün yüksek noktalarına likit aydınlatıcı sürerek doğal bir ışıltı kazandırın. Şeftali veya pembe tonlarında bir krem allık ile yanaklarınıza hafif bir renk verin. Bu, yüzünüze sağlıklı bir görünüm kazandırır.

4. Göz makyajı

Önce göz kapaklarına bir primer uygulayın. Bu, göz makyajının daha canlı ve uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Göz kapaklarında pembemsi, morumsu veya altın tonlarında pastel renkler kullanın. Bu renkler, Turkish Delight makyajının karakteristik özelliğidir. Dış köşelere hafif bir kahverengi ton ekleyerek derinlik katın. Göz pınarlarına ve kaş altına aydınlatıcı uygulayarak bakışlara canlılık kazandırın. Göz kapaklarının ortasına veya iç köşelerine hafif bir parlaklık ekleyin. Bu uygulama gözlerinizi daha canlı ve ışıltılı gösterir.

İnce bir eyeliner çekin ve sonra maskarayı uygulayın. Bu, gözlerinizi daha belirgin hale getirir. Eğer doğal bir etki istiyorsanız kahverengi maskara kullanabilirsiniz.

5. Dudak makyajı

Dudaklar için pembemsi veya şeftali tonlarında bir ruj veya dudak parlatıcısı seçin. Bu sayede makyajın genel pastel temasını tamamlar. Daha sonra dudaklarınıza hafif bir parlatıcı uygulayarak daha dolgun ve ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz.

6. Son dokunuşlar

Yüzünüzdeki fazla yağı almak ve makyajı sabitlemek için hafif bir pudra kullanın. Elmacık kemiklerinizin üstüne, burun köprünüze ve kaş kemerinize hafif bir highlighter uygulayın. Cildinize doğal bir ışıltı kazandırmış olursunuz.

7. Sabitleme spreyi

Ve son olarak makyajınızın uzun süre kalıcı olması için bir makyaj sabitleyici sprey kullanın.

* Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.