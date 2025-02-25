Turkish delight makyajı nasıl yapılır?

Son günlerde sosyal medyada hızla popülerleşen Turkish Delight Makeup, 60’lar ve 70’ler makyaj trendlerinin etkilerini modern bir şekilde harmanlayan bir akım haline geldi. Peki Turkish Delight Makeup nasıl yapılır?

Turkish delight makyajı nasıl yapılır?
Güzellik
Giriş: 25 Şubat 2025 12:48 Güncelleme: 25 Şubat 2025 12:49
ABONE OL

Yeşilçam yıldızları her zaman sade ama etkileyici makyajlarıyla tanınır. Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gibi ünlüler, her zaman mükemmel bir makyaja sahipti. Bu stil zamanla bir akıma dönüşerek günümüze kadar ulaştı. Turkish Delight Makeup, bu tarzı modernize ederek sosyal medya ve güzellik dünyasında yeniden popülerlik kazandı. Pembe, şeftali ve pastel tonlarının hâkim olduğu bu makyaj tarzı, taze ve canlı bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.


Turkish Delight makyajı, özellikle doğal ve fresh bir görünüm elde etmek isteyen herkes için uygundur. Günlük hayatta, romantik buluşmalarda veya özel davetlerde kullanılabilir. Özellikle açık ve orta ten tonlarına çok yakışan bu makyaj, her mevsime kolayca uyarlanabilir.


Turkish delight makyajının temel unsurları

Nemli ve aydınlık bir ten

Turkish Delight makyajında, cildin sağlıklı ve ışıltılı görünmesi esastır. Bunun için hafif yapılı, nemlendirici etkili bir fondöten veya BB krem tercih edilebilir. Yüzün yüksek noktalarına likit aydınlatıcı uygulanarak doğal bir parlaklık kazandırılabilir.


Pastel ve yumuşak göz makyajı

Göz makyajında, soft pembe, şeftali ve açık kahverengi tonları kullanılır. Hafif ışıltılı farlar göz kapaklarına uygulanarak tatlı bir derinlik sağlanır. Göz pınarlarına ve kaş altına parlak bir aydınlatıcı sürerek bakışlara daha aydınlık bir hava katabilirsiniz. Kirpiklerde ise doğal bir hacim için kahverengi veya siyah maskara tercih edilebilir.


Şeftali ve pembe yanaklar

Turkish Delight makyajının en belirgin özelliği, yanaklarda kullanılan taze ve doğal renklendirmedir. Şeftali veya pembe tonlarında bir krem allık, elmacık kemiklerine tampon hareketlerle uygulanarak cildin içten gelen bir ışıltıya sahip olması sağlanır.


Dudaklarda yumuşak ve nemli görünüm

Dudaklarda, nemli ve yumuşak bir etki yaratmak için gloss veya hafif renkli bir lip balm tercih edilir. Soft pembe ve şeftali tonları dudaklara doğal bir renk verirken, parlak bitişli ürünler makyajın genel romantik havasını tamamlar.


Turkish delight makeup nasıl yapılır?

1. Cilt hazırlığı

Öncelikle cildinizi temizleyin. Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesi için önce nemlendirici uygulayın. Bu, makyajın daha pürüzsüz ve kalıcı olmasını sağlar. Cilt tonunu eşitlemek için hafif yapılı bir BB krem veya nemli bitişli fondöten kullanın. Göz altlarını aydınlatmak için ince yapılı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz. Makyajın daha uzun süre kalması için bir primer uygulayın. Bu, gözenekleri doldurur ve makyajın daha pürüzsüz görünmesini sağlar.


2. Fondöten ve kapatıcı

Cilt tonunuza uygun bir fondöten ya da hafif yapılı bir BB krem seçin ve eşit şekilde dağıtın. Bu, cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Göz altlarını aydınlatmak için ince yapılı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz. Makyajın daha uzun süre kalması için bir primer uygulayın. Bu, gözenekleri doldurur ve makyajın daha pürüzsüz görünmesini sağlar.


Göz altınız mor veya lekeler var ise mutlaka kapatıcı kullanın. Bu, cildinizin daha homojen görünmesini sağlar.


3. Allık

Turkish Delight makyajında genellikle pastel tonlar kullanılır. Elmacık kemiklerinin üzerine ve yüzün yüksek noktalarına likit aydınlatıcı sürerek doğal bir ışıltı kazandırın. Şeftali veya pembe tonlarında bir krem allık ile yanaklarınıza hafif bir renk verin. Bu, yüzünüze sağlıklı bir görünüm kazandırır.


4. Göz makyajı

Önce göz kapaklarına bir primer uygulayın. Bu, göz makyajının daha canlı ve uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Göz kapaklarında pembemsi, morumsu veya altın tonlarında pastel renkler kullanın. Bu renkler, Turkish Delight makyajının karakteristik özelliğidir. Dış köşelere hafif bir kahverengi ton ekleyerek derinlik katın. Göz pınarlarına ve kaş altına aydınlatıcı uygulayarak bakışlara canlılık kazandırın. Göz kapaklarının ortasına veya iç köşelerine hafif bir parlaklık ekleyin. Bu uygulama gözlerinizi daha canlı ve ışıltılı gösterir.


İnce bir eyeliner çekin ve sonra maskarayı uygulayın. Bu, gözlerinizi daha belirgin hale getirir. Eğer doğal bir etki istiyorsanız kahverengi maskara kullanabilirsiniz.


5. Dudak makyajı

Dudaklar için pembemsi veya şeftali tonlarında bir ruj veya dudak parlatıcısı seçin. Bu sayede makyajın genel pastel temasını tamamlar. Daha sonra dudaklarınıza hafif bir parlatıcı uygulayarak daha dolgun ve ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz.


6. Son dokunuşlar

Yüzünüzdeki fazla yağı almak ve makyajı sabitlemek için hafif bir pudra kullanın. Elmacık kemiklerinizin üstüne, burun köprünüze ve kaş kemerinize hafif bir highlighter uygulayın. Cildinize doğal bir ışıltı kazandırmış olursunuz.


7. Sabitleme spreyi

Ve son olarak makyajınızın uzun süre kalıcı olması için bir makyaj sabitleyici sprey kullanın.


* Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.


Yeşilçam filmlerinin kadın karakterleri

Arzu Film'in yapımlarını üstlendiği birçok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta kadın oyuncularının fotoğraflarını Arzu Film'in Instagram hesabından derledik.

23
Emel Sayın ve Mürüvvet Sim'in bu karesi Yalancı Yarim filminden
Süt Kardeşler filminde Tosun Paşa'ya, "sev beni sokma müşküle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle" şiirini yazdıran Leyla rolündeki Müjde Ar
Adile Naşit
Melek Hanım rolüyle Süt Kardeşler filminde rol alan Adile Naşit
Başrollerinde Adile Naşit ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı Ah Nerede (1975)
Aydan Adan-Gülşen Bubikoğlu ve Nilgün Atılgan, Ah Nerede (1975)
Ah Nerede filminde Ferit için her şeyi yapan Adile Naşit
Ayşen Gruda, Aile Şerefi (1976)
Beyoğlu Güzeli filmindeki Annik ile Mannik rolleriyle Güzin Özipek ve Adile Naşit (1971)
Bizim Aile filminde babasına arkasını dönüp sevdiği adamı seçen Itır Esen, (1975)
Mavi Boncuk filminde iki güzel kadın, Emel Sayın ve Adile Naşit, (1974)
Yalancı Yarim filminin güzel kadını Emel Sayın
Itır Esen ve Ayşen Gruda Gülen Gözler filminde
Fikret- Nedret- Nezaket- İsmet, Gülen Gözler filmi (1977)
Hisseli Harikalar Kumpanyas'nda kuğu gölü balesi yapan Adile Naşit- Asuman Arsan- Ayten Erman- Belkıs Dilligil, (1980)
Kızoğlan kız Hürrem hoca rolüyle Perran Kutman Hababam Sınıfı filminde, (1978)
Aile Şerefi'nde Itır Esen, (1976)
Fosforlu Cevriye rolüyle akıllara kazınan Neriman Köksal
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asyası Türkan Şoray (1977)
Sultan filmindeki rolüyle Türkan Şoray, (1978)
Fatma Belgen ve Seher Şeniz, Tarkan Viking Kanı filminde (1971)
Tatlı Dillim filminde başrolü Tarık Akan ile paylaşan Filiz Akın, (1972)
Büyüleyici güzelliğiyle Türkan Şoray




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.