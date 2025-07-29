Tropikal gece ne demek?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Meteoroloji, İklim Değişimi, Afet ve Acil Durum Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 20 derece üzerindeki sıcaklıkların etkili olduğu gecelere "tropikal gece" denildiğini belirterek, bu gecelerin kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini, uyku bozukluğuna yol açabileceğini bildirdi. Gündüz yanıyor, gece sırılsıklam uyanıyorsan; tropikal gün + tropikal gece yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Gündüz 30 derece üzeri ve gece 20 derecenin altının görülmediği günlere bilimsel olarak tropikal gün ve tropikal gece denir. Ancak dikkat; bu, tropikal iklime geçtiğimiz anlamına gelmez. Bu, Türkiye'nin tropikal kuşakta olduğu anlamına gelmez. Türkiye halen ılıman iklim kuşağındadır. Ama bu olaylar, iklimin tropikleştiğinin değil, ısındığının ve değiştiğinin açık göstergesidir.

Gece sıcaklıklarının artması, iklim değişikliğinin en sinsi işaretlerinden biri. Artık sadece gündüz değil, gece de ısınıyoruz. Tropikal geceler bastırdı. Gece boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmüyor, nefes almak bile zor. İşte buna tropikal gece deniyor. Bu bir yaz serinliği değil, vücuda yük, sağlığa risk, uykusuz geceler... Etkileri; vücut gece dinlenemez, kalp-damar hastalıkları artar, kalp hastalıklarını tetikler, uyku bozulur, tarım ve enerji tüketimi etkilenir, yangın riski yükselir. Bu sıcak geceler, yaşlılar ve bebekler için daha tehlikelidir.

Tropikal gece nedir?

Tropikal gece, gece boyunca hava sıcaklığının 20 derecenin altına düşmemesi durumudur. Bu tür geceler genellikle yaz aylarında görülür. Hava sıcak olduğu için insanlar uyumakta zorlanabilir. Özellikle nem oranı da yüksekse, gece daha bunaltıcı hale gelir. Tropikal geceler genellikle büyük şehirlerde ve denize yakın yerlerde daha sık yaşanır.

Tropikal gün nedir?

Tropikal gün ise gündüz sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıktığı günlerdir. Bu tür günlerde hava oldukça sıcak olur. Yaz aylarında özellikle iç bölgelerde ve güneyde bu tür günler sık görülür.

Tropikal geceler insanların sağlığını etkileyebilir. Uyuyamamak, yorgunluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlara yol açabilir. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bu durumdan daha fazla etkilenebilir. Ayrıca bu sıcak gecelerde klima kullanımı arttığı için enerji tüketimi de yükselir. Şehirlerde sıcaklık daha da artar çünkü binalar ve asfalt gündüz aldığı ısıyı geceye kadar yaymaya devam eder. Bu nedenle tropikal gece ve günler, sadece günlük yaşamı değil, sağlık ve çevre üzerinde de etkili olabilir.

Tropikal gecelerin etkileri nelerdir?

1. Sağlık üzerine etkiler:

Uyku bozuklukları: Yüksek gece sıcaklığı vücudun yeterince dinlenmesini engeller.

Yüksek gece sıcaklığı vücudun yeterince dinlenmesini engeller. Kalp-damar sorunları: Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk altındadır.

Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk altındadır. Isı stresi: Vücut, kendini soğutmakta zorlanır. Bu da yorgunluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlara yol açabilir.

2. Psikolojik etkiler:

Uykusuzluk kaynaklı stres, huzursuzluk ve konsantrasyon kaybı görülebilir.

3. Ekolojik ve kentsel etkiler: