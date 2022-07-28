Aşırı sıcaklar sinir yapıyor!

Siz de son zamanlarda daha gergin olduğunuzu fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Hava sıcaklıklarıyla beraber, sinir ve stres seviyeleri de yükseliyor...

Aşırı sıcaklar sinir yapıyor!
Sağlık
28 Temmuz 2022 11:38
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Küresel iklim krizinin etkileri yaz aylarında da kendini gösteriyor. Birçok yerde rekor sıcaklık artışları görülürken, bunun etkilerini konuşmamak olmaz. Aşırı terleme ile artan sıvı kaybı riski ve sıcak çarpması gibi fiziksel sorunların dışında sıcaklar, psikolojik sağlığa karşı da bir risk oluşturuyor. Fiziksel olarak rahatsız olmak, ruhen huzurlu olmayı oldukça zorlaştırıyor.


Sıcaklar psikolojiyi nasıl etkiler?

Sinir sistemi, vücudun bir tehdit olarak algıladığı yüksek bir sıcaklığı yönetmek için adrenalin ve diğer “dövüş ya da kaç” kimyasallarını salgılar. Bu kimyasallar bir vücut dengesi kurmaktan ziyade anı kurtarmaya çalışır. Yani, vücudunuz ne kadar ısınırsa sakin kalma yeteneğini de o kadar kaybeder.


Başka bir deyişle, ruhunuzu dengelemek için harcayacağınız enerji, vücudunuzu sağlıklı bir sıcaklıkta tutmak için harcanır. Fiziksel olarak iyi hissetmediğinizde beyniniz bunu bir tehdit olarak algılar ve kendini daha da stresli bir duruma sokar. Fiziksel ortam değiştikçe, yani sıcaklıklar yükseldikçe veya düştükçe, vücudunuz da önceliğini sizi hayatta tutmak olarak belirler ve enerjisini vücut sıcaklığınızı düzenlemeye yönlendirir. Böyle bir durumda ona yardımcı olmak, süreci hızlandırabilir.


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Ne yapmalı?

Beden ve ruh sağlığı ayrılamaz bir bütündür ve birindeki sorun diğerini de muhakkak etkiler. Bundan sonra kendinizi stresli hissettiğinizde, önce vücudunuza dönün. Şu an onu ne rahatsız ediyor? İdeal bir hava sıcaklığına sahip misiniz veya bütün bedensel ihtiyaçlarınız karşılanmış mı? İşe bedeninizi rahat ettirerek başlayın. Havanın aşırı sıcaklığına karşı serinletici bir duş alabilir, gün boyu kaybettiğiniz sıvıyı yerine koymak için biraz daha su tüketebilir ve yeteri kadar beslenmiş olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Siz vücudunuza ne kadar iyi davranırsanız o da size o kadar karşılık verecektir.


İklim değişikliği gerçeği göz önüne alındığında, daha sıcak yazların kalıcı olduğunu ve daha da sıcak olacağını biliyoruz ancak bir dahaki sefere rekor kıran sıcak bir günde kendinizi kavga ederken bulursanız, sıcağı suçlamaktan çekinmeyin.


Referans: Hannah Smothers. “It’s Not Just You: Extreme Heat Is Making All of Us Really Cranky”. Şuradan alındı: https://www.self.com/story/why-hot-weather-makes-you-angry (26.06.2022).


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