Virüse karşı önlem: Cep telefonu temizliği

Cep telefonu nasıl dezenfekte edilir?

Koronavirüs'e karşı alınan hijyen önlemlerden biri de yanımızdan hiç ayırmadığımız cep telefonlarımızı bakterilerden arındırmak olmalı. Peki cep telefonu nasıl temizlenir? İşte yanıtı...

Bilindiği üzere virüsler cep telefonlarımızın üzerinde yaşayabiliyor. El hijyenine büyük oranda dikkat ettiğimiz bu günlerde cep telefonlarını görmezden gelmek olmaz. İşte cep telefonlarınızı temizlerken dikkat etmeniz gerekenler...

Önemli bir uyarı: Cep telefonunuzu dezenfekte ederken prizde, şarj ediliyor olmamasına dikkat ediniz.

Telefonunuzu kapatın ve kılıfını çıkarın. Temizleme işlemi sırasında kimyasal sıvı, jel ve ıslak bez kullanılmaması gerekiyor. Bu ürünler, ekranın koruyucu alanına zarar verebilir.

Telefonunuzu temizlerken bizim size önereceğimiz yöntem gözlük temizleme bezlerini kullanmanız. Bu bezi su ve el sabunu ile nemlendirin. Ardından telefonunuzun ön yüzünü, arka yüzünü, ahize kısmını, kulaklık ve şarj giriş alanını, kenarlarını dikkatli bir şekilde silin. Bu silme işleminin ardından yumuşak bir bez ile telefonunuzu kurulayın.

Gözlük temizleme beziniz yoksa eğer makyaj temizleme pamuğu ile de aynı işlemleri yapabilirsiniz ancak hangi ürünü kullanırsanız kullanın temizleme işleminin ardından telefonunuzu asla nemli bırakmayın.

Temizlikte unutulan yerler