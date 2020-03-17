Cep telefonu nasıl dezenfekte edilir?

Koronavirüs'e karşı alınan hijyen önlemlerden biri de yanımızdan hiç ayırmadığımız cep telefonlarımızı bakterilerden arındırmak olmalı. Peki cep telefonu nasıl temizlenir? İşte yanıtı...

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Virüse karşı önlem: Cep telefonu temizliği

Bilindiği üzere virüsler cep telefonlarımızın üzerinde yaşayabiliyor. El hijyenine büyük oranda dikkat ettiğimiz bu günlerde cep telefonlarını görmezden gelmek olmaz. İşte cep telefonlarınızı temizlerken dikkat etmeniz gerekenler...

 

Önemli bir uyarı: Cep telefonunuzu dezenfekte ederken prizde, şarj ediliyor olmamasına dikkat ediniz.

 

Telefonunuzu kapatın ve kılıfını çıkarın. Temizleme işlemi sırasında kimyasal sıvı, jel ve ıslak bez kullanılmaması gerekiyor. Bu ürünler, ekranın koruyucu alanına zarar verebilir. 

 

Telefonunuzu temizlerken bizim size önereceğimiz yöntem gözlük temizleme bezlerini kullanmanız. Bu bezi su ve el sabunu ile nemlendirin. Ardından telefonunuzun ön yüzünü, arka yüzünü, ahize kısmını, kulaklık ve şarj giriş alanını, kenarlarını dikkatli bir şekilde silin. Bu silme işleminin ardından yumuşak bir bez ile telefonunuzu kurulayın.

 

Gözlük temizleme beziniz yoksa eğer makyaj temizleme pamuğu ile de aynı işlemleri yapabilirsiniz ancak hangi ürünü kullanırsanız kullanın temizleme işleminin ardından telefonunuzu asla nemli bırakmayın.

 

DOĞRU TEMİZLİK NASIL YAPILIR?

 

Temizlikte unutulan yerler
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Banyo paspasları bakteri, mantar ve mikropların oluşması için uygun ortamı sağlayacak tüm donanıma sahiptir. Haftada bir kez yıkanması ve başka bir paspasla değiştirilmesi halinde böyle bir sorunla karşıkarşıya kalmazsınız.

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