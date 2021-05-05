Titizliğim aramızı bozdu

Eşimin ailesinin hijyen kurallarıyla benimki aynı değil...

Titizliğim aramızı bozdu
İlişki
05 Mayıs 2021 Çarşamba

Merhaba, son zamanlarda her ne kadar eşimin ailesini ziyaret edemesek de bu bir süredir devam eden bir sorunumuz. Ben oldukça titiz bir insanım. Evimin temizliğinden yemekte kullandığım malzemelere kadar oldukça hassasım. Ramazan ayından önce arada sırada eşimin ailesini ziyarete gidiyorduk. Birkaç kere salata malzemelerini temiz yıkamadıklarını ve genel olarak temizlik konusunda çok da dikkatli olmadıklarını gözlemledim. Bu sebeple yemek yemek içimden pek de gelmiyor.


Birkaç kere bunu ister istemez yaşadım ve eşim bu durumu fark etti. Bana sebebini sorduğunda düzgünce kendisine açıkladım ama yıllarca orada yemek yediğini ve yaşadığını söyleyerek ailesini savunmaya çalıştı. Sert bir dille durumu anlatmamama rağmen o böyle savunmaya geçti. Elimde olmadan yemeği bırakıyorum, çatal bıçaklarımı silerek kullanıyorum. Gerçekten bu konuda hastalık konusunda bir titizliğim yoktur ama önem vermekten de geri kalmam.


Anladığım kadarıyla eşimin ailesi de bu durumu ona birkaç kere çıtlatmışlar. Davranışlarımın küçümseyici ya da aşağılayıcı olduğunu asla düşünmüyorum, bunları istemsiz yapıyorum. Hem bence benim yaptıklarım kusur değil, onların daha özenli olması gerekir. Evde kaldığımız şu dönemde eşimle bir iki kere tartıştık ve bu konudan çıktı tartışmalarımız. Geçmiş bitmiş bir şey fakat o bu yaptığım ufak tepkileri kabullenemiyor.


Bana kalırsa eşim kendi ailesinden çok daha titiz birisi. Ayrıca benim ailesiyle alıp veremediğim bir şey yok, kendilerini de gayet sever ve sayarım. Bu durum sadece hijyene verdikleri önemden kaynaklanıyor. Evlerine gittiğimde düzgünce yıkanmamış marullarından yapılmış salatalarını yemek de içimden gelmiyor ama. Sırf eşim için bunu yapmayı midem kaldırmaz. Bunun aramızda bir soruna dönüşmesini istemiyorum.


Sorunu çözmek için kayınvalidemle konuşmayı denemek işe yaramaz gibi geliyor, aksine daha büyük tepkilerle karşılaşabileceğime dair bir his var içimde. Ne yapayım, ne edeyim?


Rumuz: Titiz

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