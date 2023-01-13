TikTok güzellik trendi: Allık tırnaklar

Makyaj ve cilt bakım trendlerinden esinlenen tırnaklarda yenilikler devam ediyor...

TikTok güzellik trendi: Allık tırnaklar
Güzellik
Giriş: 13 Ocak 2023 20:00
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Kuşkuya yer vermeyecek şekilde artık güzellik sektörünün belki de en önemli kısmını tırnak bakımı ve nail artlar oluşturuyor. Son zamanlarda ünlü model Hailey Bieber'ın "glazed donut" trendiyle ışıl ışıl ciltlerin ilham olduğu tırnaklarda yeni dönem allık tırnaklarla açıldı.


Jel görünümlü ve Douyin gibi adlar kullanılsa da genelde süngerle uygulanan bir yapım aşaması olduğundan "allık tırnak" demek pek de yanlış olmaz...




Allık tırnaklar nasıl yapılır?

"Blush nails" olarak geçen allık tırnaklar, genellikle altına sürülen şeffaf tabakanın üstüne seyreltilmiş kırmızı veya gül kurusu renginin sünger yardımıyla tırnağın orta kısmına uygulanmasıyla yapılıyor. Rengin homojen olarak orta kısma dağıldığını göstermek için ise üstüne tekrar şeffaf bir kat geçiliyor.


Kimi zaman airbrush denen boya tabancalarıyla da yapılabiliyor. Fakat küçük bir sünger de işinizi görür nitelikte. Hatta şaşırabilirsiniz ama gerçek allık kullananlar dahi var. Nasıl yapıyorsanız yapın, önemli olan gradyan efekti yaratabilmek.


Diğer görünümleri:

Tırnaklarının ortasına sürdükleri oje veya allıkları tırnaklarının uç kısımlarına kadar getirmeyi sevenler de var. Bu sayede hem allık tırnak hem de ombre tırnak akımlarını aynı anda elde etmiş olursunuz. Tırnaklarınızın uç kısımlarına sürüp bitiş çizgisini belirginleştirmeye yarayan gümüş veya altın renkteki ojeler de güzel bir alternatif olabilirler:





Bunun yanında birçok yerden edinebileceğiniz stickerlar veya ince nail art fırçalarını kullanarak yapabileceğiniz çizimler de tırnaklarızdaki hareketi arttıracak ve daha enerjik bir görüntü yakalamanızı sağlayacak:






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