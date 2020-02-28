Terbiyeli sulu köfte tarifi

Müjgan Yurtseven'den hep özlediğimiz anne yemeklerinden biri olan terbiyeli sulu köfte tarifi...

Hep özlediğimiz anne yemeklerinden biri…

Geçen haftalarda geleneksel yemeklerimizi yeni nesillere aktarmak amacıyla yaptığım ev yemekleri atölyesinde gençlerle birlikte hazırladığımız terbiyeli sulu köfte, aslında ev yemeklerine daha çok yer vermemiz gerektiğini tekrar hatırlattı bizlere…

Yanında mevsim salatasıyla sunduğumuz, tam da anne usulü yaptığımız lezzeti tek başına ana yemek olarak hazırlayabilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Malzemeler:

Köftesi için;

500 gr az yağlı dana kıyma

1 kuru soğan, rendelenmiş

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı osmancık veya kırık pirinç

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 yumurta

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2 - 3 yemek kaşığı un

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1 orta boy havuç

1 orta boy kereviz + yarım limon suyu

2 adet kereviz sapı, yıkanmış

1 kuru soğan, kabuğu soyulup bütün bırakılmış

1,5 lt su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

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Terbiyesi için malzemeler:

2 yumurta sarısı

1 limon suyu

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Pişirdikten sonra eklenecekler:

2 - 3 dal kereviz yaprağı, yıkanıp incecik kıyılmış

1 tatlı kaşığı sumak

Yapılışı:

*Kerevizin kabuklarını soyun, küp küp doğrayarak yarım limon sıkılmış suya alın (kerevizin kararmaması için). Havucun kabuğunu soyarak kereviz gibi doğrayın, kereviz saplarını da doğrayıp hazırda bekletin.

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alarak yoğurun, minik yuvarlaklar hazırlayarak una bulayın.

*Derin bir tencereye suyu alın, kaynayınca tuz, tereyağı, zeytinyağı, bütün kuru soğan, doğranmış kereviz, havuç ve kereviz saplarını ilave edin, köfteleri de ekleyerek tencerenin kapağı aralık olarak yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Terbiyesi için yumurta sarıları ve limon suyunu küçük bir kasede çırpın. Yemeğin suyundan 1-2 kepçe kadar yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan karıştırın. Terbiyeyi yavaşça yemeğe akıtırken aynı zamanda karıştırın. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağı kapatın. Kereviz yaprakları ve sumak ilavesiyle sıcak olarak servis edin. karıştırın.

Notlar:

*Arzu ederseniz yemeğe patates de ilave edebilirsiniz. Yukarıdaki ölçüye bir orta boy patates yeterlidir, patatesin pişme süresi kısa olduğundan köfte ve sebzeler kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ekleyin.

*Ayrıca yemeğin köftelerini yoğurduktan sonra yuvarlayıp una bulayarak tek sıra halinde buzlukta dondurabilirsiniz. Donmuş köfteler porsiyonluk poşetlere geçirilip bekletmeden tekrar buzlukta saklanabilir. Pişireceğiniz zaman kaynayan suya sebzelerle birlikte çözülmelerini beklemeden ilave edebilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle kalın…

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