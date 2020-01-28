Tecrübelerden sonra hayat...

Kimsenin tecrübesini hayatın kendisi sayma, dinle ama yolunu kendin çiz. Her insan kendi hayatını yaşar, kimsenin hayatı kimseye benzemez tıpkı parmak izi gibi. Sadece kendine inan, güven. Kendini sev, önce kendin için bir şeyler yap, anı yaşa.

Hayatı öncelikle kendin için yaşa, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi kendinden daha çok sevme, yarın ölecekmiş gibi hayatın tadını çıkar. En kötü olasılık her an ölebilirsin, en iyi olasılık uzun süre yaşayabilirsin.

Nerede ve ne durumda olursan ol yüzünden ve yüreğinden tebessüm eksik olmasın, gülmeyi unutma.

Bu hayat sen varsan var. Sen yoksan neye yarar mal, mülk, çevre. Hayat senin ona göre yaşa. Yapamayacağın hiçbir şey yok inan, sahip olduğun her şey sende var.

Kendinize bir armağan olarak verilen hayatı hiç kimseyi memnun etmek için ve onların mutluluğu için yaşamayın sonunda iyi olan onlar kötü olan siz olursunuz.

Herkesin hayat yolu farklı. Aynı olan tek şey yaşamak zorunda oluşumuz, her şeye rağmen yaşamak. Hayatı fazla kurcalama o kendi yolunu hep buluyor, doğru ol, hayır demeyi bil.

Eline diline sahip çık, hiç kimseye bu bunu yapmaz diyecek kadar güvenme, olur olmazı çok düşünüp sağlığından olma içine atma, hak edene hak ettiğini ver.

Kimseyi kendinden çok sevme. Kendi değerlerini kabul etmeyene değer verme. Sevmediğin şeyleri birileri mutlu olsun diye yapma. Hayır diye bil. Mutluluğu birileri gelsin de versin diye bekleme kendin mutlu ol.

Hayatı, insanları olduğu gibi kabul ederek önyargısız yaşa. Çalış, dürüstlükten doğruluktan asla vazgeçme. Önce kendimize dürüst olmalı, hak hukuk bilerek yaşamalıyız.

Hiç kimseye kolay kolay güvenme. Her yüzüne güleni dost sanma. Kim sana kaç adım atıyorsa o kadar adım at daha fazlasını değil. Beklenti içine girme, sonu hayal kırıklığı olursa çok üzülürsün. İçin yansa da kimseye bir şeyini anlatma. Yan ama tütme. Hakkını kimseye yedirme. Kendine güven, kendini bil. Fevri hareket etme haklı da olsan haksız konuma düşersin, sonu pişmanlık olur. Hayat seni yıpratsa da, insanlar yorsa da, çok yıpranmış olsan da kendini, benliğini unutma. İnsanlar seni ısrarla değiştirmeye çalışsa da ve hatta artık değiştiğini düşünmeye başlıyorsan da sık sık kendine kendini hatırlat. İnsanların senin hakkında düşündüklerine, söylediklerine kafanı takma. Nasıl olsa ağzı olan herkes konuşuyor, sen seni biliyorsan gerisi boş. Hiç kimseden korkma. Kendin kadar kimseye değer verme. Negatif düşüncelerle pozitif yaşanmaz unutma.

Mutluluğunuzu başkalarının mutsuzluğu ile beslemeyin. Hayata pozitif bakın enerjiniz bol olsun. Zaman her şeyin ilacıdır yeter ki yaşadıklarından ders alabil.

Hiçbir şey bildiğimiz gibi değil, bazen anlayamayız. Kendinizi fazla zorlamayın, yormayın, akışına bırakın.

Her şeyi fazla kafaya takmayın zorlaşır, bazı şeyleri boş verin ne kadar zengin olsanız da yiyebildiğiniz kadar yer, içebildiğiniz kadar içersiniz, mutlu, huzurlu, sağlıklı olun her şey boş, mutlu olun hep.

Hayat aslında bir okul gibi hiçbir şeyi yaşamadan başına gelmeden bilemiyorsun, sadece hataların olur da üzülürsen bunlardan ders çıkarmak gerek hiç kimse senden önemli değil hayatını kendin için yaşamalısın kimse için değişmeyi deneme.

Ne olursa olsun öfkeliyken ne bir söz söyle ne de bir iş yap, çünkü öfkeliyken söylenen söz ve yapılan iş insana pişmanlıktan başka bir şey vermiyor.

Kolay kolay güvenme, sev, iyilik yap ama karşılık bekleme, merhametli ol, dedikodu yapma, yapanı dinleme, kendine küçük zamanlar ayır, küçük şeylerle mutlu olmaya çalış, herkes bolluk içinde yaşamıyor, müsrif olma, para koy bir kenara.

Kimseye gereğinden fazla değer ve şans verme, kendini daha çok sev, özelini kimseyle paylaşma, zamanını boşa harcama.

İnsanlar menfaatleri doğrultusunda hep bencildir, işlerine geldiği kadarsın, olduğu gibi kabul edip mesafe koymak en iyisidir.

Büyük konuşma, kimseyi kınama çünkü yaşamadan ölmezsin. Kimseyi küçük görme. Her şeyi, herkesi yaradandan ötürü sev. Kimseyle tartışma haklıysan bile çünkü kimseyi inandırmak zorunda değilsin, unutma kimseyi memnun edemezsin.

Ne oldum demeyecek ne olacağım diyeceksin. Çalışıp kendi ayakların üzerinde duracak, kimseye muhtaç olmayacaksın.

Kendin ol, hiçbir şeyden korkma. Mutluluğun en büyük sırrı beklentisizliktir. Sadece kendin istersen ve kendine olan saygından dolayı yap, mecburiyetlerin bile o şekilde olsun.

Hayatı kendi istediğiniz gibi yaşayın, hiçbir şeyi ertelemeyin, bir şey yaparken insanlardan onay beklemeyin, herkesin doğrusu kendisinedir. Herkesin fikri, zikri, kaderi, hayat şartları farklıdır. Hayat akışı ve hayatın insanlara sundukları farklıdır, herkesin tecrübesi kendinedir.

Öyle ya da böyle yaşanıyor, yaşanacak. Yaşa ve gör. Hayat anlatılamaz, tarif edilemez ancak yaşanır. O yüzden olabildiği kadar güzel yaşamaya bakmalı. Hayatı gerektiği gibi yaşamak yeterli sadece, olduğu gibi yaşamak.

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