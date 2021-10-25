Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Taze kişnişli Meksika fasulyesi malzemeler:

1 havuç

1 orta boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

3 - 4 diş sarımsak, pirinç tanesi gibi doğranmış

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı acı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 bardak domates püresi, 200 gr

Yarım limon suyu

400 gr Meksika fasulyesi, haşlanmış ölçü

1,5 bardak sıcak su, 300 ml

Yarım demet taze kişniş, yıkanıp kabaca doğranmış

Taze kişnişli Meksika fasulyesi yapılışı:

*Havuç ve patateslerin kabuklarını soyup yıkayarak minik küpler halinde doğrayın.

*Zeytinyağı, doğranmış soğan ve havuçları orta boy tencereye alın, orta ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. Sarımsak, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. Domates püresi, limon suyu, haşlanmış Meksika fasulyesi ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın. Orta ateşte kaynamaya başlayınca patatesleri ekleyip tencerenin kapağını kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapatıp doğranmış taze kişnişi ekleyin.

Kısa bir not:

*Hazır haşlanmış Meksika fasulyesini suyuyla birlikte kullandım. Eğer evde haşlayacaksanız yemeği pişirirken su miktarını üç bardağa tamamlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...