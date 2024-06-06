Taze asma yapraklı iç pilav

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak basmati pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz + sıcak su

40 - 45 adet asma yaprağı, 100 gr

1 büyük domates

Yarım bardak zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

7 - 8 dal taze soğan, beyaz ve yeşil dalları ayrı ayrı incecik doğranmış

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 bardak sıcak su

8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış

8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Pirinç ve tuzu bir kaba alın, üzerini dört parmak aşacak gibi sıcak ekleyip kenarda bekletin.

*Taze asma yapraklarını yıkayıp uzunlamasına ikiye bölüp incecik doğrayın. Domatesin kabuklarını soyarak yemeklik doğrayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).

*Zeytinyağı ve dolmalık fıstıkları pilav tenceresine aktarın, orta ateşte fıstıklar hafif pembeleşene kadar kavurduktan sonra kuru soğan ve taze soğanın beyaz bölümlerini tencereye ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Asma yaprakları, domates ve limon suyunu ilave edip yaprakların rengi dönene kadar 3 - 4 dakika pişirin. Kuş üzümü, yenibahar, tarçın, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.

*Pirinci bol suda yıkayıp süzdürerek tenceredeki asma yapraklı karışıma aktarın, sıcak suyu da ilave edip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pişen pilavın üzerine taze soğanın yeşil bölümleri, dereotu ve maydanozu serpiştirin. 15 dakika kadar demlendirdikten sonra karıştırıp ılık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...