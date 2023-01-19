2023'ün en iyi 15 siyah taytı

Siyah taytlar uzun zamandır moda dünyasının Marmite'ı olmuştur. Taytların bir süre önceye kadar yalnızca evde, sporda, yogada giyilebileceği düşünülürken artık sosyal ve iş hayatımızda da yerlerini aldı. Taytlar gerçekten de konfor açısından rakipsizdir.

Bu sezon, rahat/sıcak ama aynı zamanda dış mekana uygun taytlar hemen hemen her markanın ürün yelpazesinde yer alırken lüks moda markalarında da hem şık hem de rahat çok sayıda tayt modeli yer alıyor. Bu taytlar arasından özellikle siyah renkli olanlar ofiste/arkadaşlarla brunch günleri için de oldukça uygun.