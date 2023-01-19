2023'ün en iyi 15 siyah taytı

Yalnızca sporda ya da evde değil ofiste, sosyal mekanlarda da giyebileceğiniz bu sezonun birbirinden şık 15 taytı...

Moda
Giriş: 19 Ocak 2023 14:03 Güncelleme: 19 Ocak 2023 14:04
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Siyah taytlar uzun zamandır moda dünyasının Marmite'ı olmuştur. Taytların bir süre önceye kadar yalnızca evde, sporda, yogada giyilebileceği düşünülürken artık sosyal ve iş hayatımızda da yerlerini aldı. Taytlar gerçekten de konfor açısından rakipsizdir.


Bu sezon, rahat/sıcak ama aynı zamanda dış mekana uygun taytlar hemen hemen her markanın ürün yelpazesinde yer alırken lüks moda markalarında da hem şık hem de rahat çok sayıda tayt modeli yer alıyor. Bu taytlar arasından özellikle siyah renkli olanlar ofiste/arkadaşlarla brunch günleri için de oldukça uygun.

  • Mango

    Deri görünümlü tayt

    399,99 TL

    1 / 15

  • Zara

    Düğmeli tayt

    429,95 TL

    2 / 15

  • Saint Laurent

    Yırtmaç detaylı tayt

    20.450,00 TL

    3 / 15

  • Academia

    Yüksek bel parlak tayt

    1.549,00 TL

    4 / 15

  • Stradivarius

    İspanyol paça tayt

    299,95 TL

    5 / 15

  • Tommy Hilfiger

    Siyah kadın tayt

    1,799.00 TL

    6 / 15

  • Ngstyle

    Siyah Kadın Tayt

    230.01 TL

    7 / 15

  • Jimmy Key

    Biyeli örme tayt

    449,95 TL

    8 / 15

  • H&M

    Yüksek belli tayt

    379,99 TL

    9 / 15

  • Balmain

    Motifli kadife tayt

    16.995,00 TL

    10 / 15

  • Label by Homelike

    Bogota fermuar detaylı tayt

    1.499,00 TL

    11 / 15

  • İpekyol

    Fermuar aksesuarlı tayt

    1.199,00 TL

    12 / 15

  • Massimo Dutti

    Ortadan dikişli siyah tayt

    1.199,00 TL

    13 / 15

  • Network Casual

    Siyah tayt

    699,00 TL

    14 / 15

  • Mavi

    Icon siyah tayt

    399,99 TL

    15 / 15

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