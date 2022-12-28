Clean girl makyajı nasıl yapılır?

TikTok'un yeni trendi olan "clean girl" makyajı nasıl yapılır? Püf noktaları hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizi takip edebilirsiniz...

Clean girl makyajı nasıl yapılır?
Güzellik
Giriş: 28 Aralık 2022 17:00
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Clean girl makyajı doğal, temiz ve sade bir makyaj aslında. TikTok'ta öne çıkan paylaşımlarda çok uğraşılmamış bir görünüm yaratmakla birlikte bakımlı durmayı amaçlanıyor. Bizce özellikle yaz aylarındaki sıcak havanın etkisiyle bir hayli yükselişe geçecek olan bu makyaj için kullanmanız gereken ürünler normale göre daha hafif ve daha az kapatıcı. İşte clean girl makyajının püf noktaları:


İlk adım: Nemlendirici

Clean girl makyajı, kuşkusuz nemli bir cilt görünümü olmadan düşünülemezdi değil mi? Cildinizi makyaja hazırlamak için onun neme doyduğunu ve ışıltılı durduğunu görmek oldukça tatmin edici. Kuru olmayan ve yağlı da durmayan bir cilt için cildinize en uygun nemlendiriciyi tercih etmenizde fayda var.


Nemlendiriciler hakkında doğru bilinen yanlışlar
Nemlendiriciler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sadece kusurlu bölgelere kapatıcı

Yorgun görünüyorsa göz altlarınıza ve sivilceli bölgelerinize kapatıcı sürmeniz ve cildinizi sakin bırakmanız oldukça önemli bu adımda. Az ürün kullanılmış bir cilt sayesinde daha rahat da hissettiğinizi fark edeceksiniz.


Gösterişli kirpikler

Bu makyajda en dikkat çeken şeylerden biri ıslak bitişli bir rimel sayesinde dikkat çekici bakışlar elde edeceğiniz kirpikleriniz olmalı. Sade tutmuş olduğunuz teninizin aksine kirpikleriniz ne kadar kıvrık, uzun ve hacimli görünürse o kadar iyi. Fakat bu görünümü elde etmek için takma kirpik takarsanız makyajın sadeliğini bozabilirsiniz.


Likit veya krem allık

Doğal makyajların vazgeçilmez ürünü likit veya krem allıklardır. Keskin bir geçişe sebep olmayıp doğal bir bitiş sağladıkları ve ciltle bütünleştikleri için özellikle pek kusurlu cildi olmayanlar için en iyi tercih likit veya krem allıklar. Artık yaz veya kış mevsimi fark etmeksizin pembe allıklar kullanıldığı için biz olsak seçimimizi pembe ve tonlarından kullanırdık.


Kendin yap: Krem allık
Kendin yap: Krem allık

Dudak parlatıcısı

Clean girl makyajında kolay kolay mat bitişli rujlara rastlamazsınız. Çünkü cilt bakım temelli bu makyajın en belirgin özelliklerinden biri mümkün olduğunda yüzü doğal göstermek. Bu sebeple renksiz veya renkli dudak parlatıcıları dudağınızı olduğundan canlı gösterecek ve tıpkı cildiniz gibi dudaklarınızın da parlak durmasını sağlayıp makyajınızla bütünlük sağlayacak.


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