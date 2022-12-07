İspanyol paça tayt kombinleri

So\u011fuk havalarda \u0130spanyol pa\u00e7a taytlar\u0131 kullanman\u0131n en iyi yolu sweatshirt ve bo\u011fazl\u0131 kazaklard\u0131r. Bizce ikisini birle\u015ftirirseniz harika bir kombin elde edebilirsiniz.. Tayt deyince akl\u0131na ilk olarak siyah renk gelenlerdenseniz farkl\u0131 renk se\u00e7imleri yaparak so\u011fuk havalardaki koyu renkli kombinlerden kullanaca\u011f\u0131n\u0131z di\u011fer par\u00e7alarla birlikte uzakla\u015fm\u0131\u015f olursunuz.. Sporda, d\u0131\u015far\u0131da, arkada\u015flar\u0131n\u0131zla rahat bir bulu\u015fmada... Bir\u00e7ok yere uyarlayabilece\u011finiz bu taytlar, bacak boyunuzun uzun g\u00f6r\u00fcnmesini sa\u011fl\u0131yorlar.. Havalar \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda da \u0130spanyol pa\u00e7a taytlar\u0131 b\u0131rakmak yok! Bizce \u015f\u0131k bluz ve g\u00f6mleklere de olduk\u00e7a g\u00fczel bir \u015fekilde e\u015flik ediyorlar.. \u0130\u015fte \u0130spanyol pa\u00e7a taytlarla yapabilece\u011finiz di\u011fer kombin \u00f6nerileri.... . . . . . . . .
Facebook Yorumları