Tavşan Can Düşünceleriyle Barışıyor

Sinem Uslu, Tavşan Can Düşünceleriyle Barışıyor adlı çocuk kitabını yorumladı.

Tavşan Can Düşünceleriyle Barışıyor
Anne - Baba
Giriş: 31 Mayıs 2025 07:56 Güncelleme: 31 Mayıs 2025 08:00
ABONE OL

‘‘Merhaba, ben Tavşan Can! Meraklı, pek çok sorusu olan ancak cevapları bulmakta zorlanan bir çocuğum. Benimle cevapların peşine düşmeye hazır mısınız?’’


Son zamanlarda okuyup da çok sevdiğimiz bir kitap; Tavşan Can Düşünceleriyle Barışıyor.


Merak duygusu öldürülmemiş hemen her çocuk gibi oldukça meraklı bir çocuk, Tavşan Can.


Sorularının peşine düştüğünde hem kendini hem de çevresini daha iyi anlamaya başlıyor. Onun içsel yolculuğuna eşlik ettiğinizde; büyümenin güzelliklerine de, zorluklarına da şahitlik edebiliyorsunuz.


Tavşan Can’ın hikayesi keşif dolu olmasının yanı sıra oldukça da duygusal.


Tavşan Can’ın; ‘‘Tanıdığım biri bir leylak çalısıdır’’ şeklindeki dokunaklı cümlesinin de merkezinde yer aldığı bu kısa öyküye dair çok fazla detay vermeden, çocuklarla birlikte yetişkinlerin de okumasını çok istediğimi özellikle belirtmek isterim.


Çocuklarla felsefenin kurucusu Matthew Lipman tarafından kaleme alınan eser, Epsilon yayınevi tarafından okurlarıyla buluşturulmuş.


Bir kitapçıyı gezerken rastladığımız ve etrafına göz gezdirdiğimizde bir seriye ait olmadığını düşündüğümüz bu kitabı okuduktan sonra serinin ilk kitabı olan Düşüncelerimizi Düzenlemek: Tavşan Can’la Felsefeye İlk Adım Kılavuzu’yla da karşılaşınca çok mutlu olduk.


Seriye ikinci kitapla başlamış olmayı hiç yadırgamadık ve ilk kitabı okuduğumuzda da aynı tadı alacağımız inancındayım.


Felsefe, çocuklar için çok doğal bir süreç. Belki de bizim yapmamız gereken tek şey onlara felsefe öğretmek değil de, felsefeyi unutturmamak olmalı.


Çocuklar için felsefe alanında yazılmış çok güzel kitaplar var. Ancak bu alanda yazılmış kitaplarda çoğunlukla felsefeye dair teorik bilgiler sunuluyor. Bu kitapta ise bizi içine çeken ilk şey felsefeyi hikayeleştirerek anlatıyor olmasıydı.


Tıpkı çocuklar gibi.








YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.