‘‘Merhaba, ben Tavşan Can! Meraklı, pek çok sorusu olan ancak cevapları bulmakta zorlanan bir çocuğum. Benimle cevapların peşine düşmeye hazır mısınız?’’

Son zamanlarda okuyup da çok sevdiğimiz bir kitap; Tavşan Can Düşünceleriyle Barışıyor.

Merak duygusu öldürülmemiş hemen her çocuk gibi oldukça meraklı bir çocuk, Tavşan Can.

Sorularının peşine düştüğünde hem kendini hem de çevresini daha iyi anlamaya başlıyor. Onun içsel yolculuğuna eşlik ettiğinizde; büyümenin güzelliklerine de, zorluklarına da şahitlik edebiliyorsunuz.

Tavşan Can’ın hikayesi keşif dolu olmasının yanı sıra oldukça da duygusal.

Tavşan Can’ın; ‘‘Tanıdığım biri bir leylak çalısıdır’’ şeklindeki dokunaklı cümlesinin de merkezinde yer aldığı bu kısa öyküye dair çok fazla detay vermeden, çocuklarla birlikte yetişkinlerin de okumasını çok istediğimi özellikle belirtmek isterim.

Çocuklarla felsefenin kurucusu Matthew Lipman tarafından kaleme alınan eser, Epsilon yayınevi tarafından okurlarıyla buluşturulmuş.

Bir kitapçıyı gezerken rastladığımız ve etrafına göz gezdirdiğimizde bir seriye ait olmadığını düşündüğümüz bu kitabı okuduktan sonra serinin ilk kitabı olan Düşüncelerimizi Düzenlemek: Tavşan Can’la Felsefeye İlk Adım Kılavuzu’yla da karşılaşınca çok mutlu olduk.

Seriye ikinci kitapla başlamış olmayı hiç yadırgamadık ve ilk kitabı okuduğumuzda da aynı tadı alacağımız inancındayım.

Felsefe, çocuklar için çok doğal bir süreç. Belki de bizim yapmamız gereken tek şey onlara felsefe öğretmek değil de, felsefeyi unutturmamak olmalı.

Çocuklar için felsefe alanında yazılmış çok güzel kitaplar var. Ancak bu alanda yazılmış kitaplarda çoğunlukla felsefeye dair teorik bilgiler sunuluyor. Bu kitapta ise bizi içine çeken ilk şey felsefeyi hikayeleştirerek anlatıyor olmasıydı.

Tıpkı çocuklar gibi.