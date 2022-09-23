Tavada pratik kabak pizza

Kabak ile tavada pratik bir şekilde yapabileceğiniz bol yeşillikli, peynirli, domatesli ve fesleğenli sağlıklı ve leziz pizza...

Tavada pratik kabak pizza
Yaşam
23 Eylül 2022 10:45
ABONE OL

Servis: 26 cm lik tavada

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 2 orta boy kabak

  • 8 - 9 dal maydanoz

  • 8 - 9 dal dereotu

  • 3 sap taze soğan

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yumurta

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 10 adet çeri domates

  • 100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

  • 15 yaprak taze fesleğen




Yapılışı:

*Kabak ve yeşillikleri yıkayın, kabakları rendeleyip fazla suyunu elinizle sıkın ve geniş bir kaba aktarın. Maydanoz, dereotu ve taze soğanı incecik doğrayın, un, yumurta, karabiber ve tuz ile birlikte rendelenmiş kabaklara ilave ederek karıştırın.


*Zeytinyağını tavaya aktarıp kabaklı karışımı üzerine yayın, tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra düz bir tabağa ters çevirip geçirerek tekrar tavaya alın. Pişen tarafın üzerine doğranmış çeri domatesler, rendelenmiş peynir ve fesleğen yapraklarını serpiştirin. Tekrar tavanın kapağını kapatıp peynirler eriyene kadar kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.