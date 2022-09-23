Tavada pratik kabak pizza

Servis: 26 cm lik tavada

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

2 orta boy kabak

8 - 9 dal maydanoz

8 - 9 dal dereotu

3 sap taze soğan

2 yemek kaşığı un

2 yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

10 adet çeri domates

100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

15 yaprak taze fesleğen

Yapılışı:

*Kabak ve yeşillikleri yıkayın, kabakları rendeleyip fazla suyunu elinizle sıkın ve geniş bir kaba aktarın. Maydanoz, dereotu ve taze soğanı incecik doğrayın, un, yumurta, karabiber ve tuz ile birlikte rendelenmiş kabaklara ilave ederek karıştırın.

*Zeytinyağını tavaya aktarıp kabaklı karışımı üzerine yayın, tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra düz bir tabağa ters çevirip geçirerek tekrar tavaya alın. Pişen tarafın üzerine doğranmış çeri domatesler, rendelenmiş peynir ve fesleğen yapraklarını serpiştirin. Tekrar tavanın kapağını kapatıp peynirler eriyene kadar kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...