Tatil sonrası saçları eski haline getirmek için ne yapmalı?

Tatil sonrasında özellikle deniz tuzundan yıpranan saçların bakıma ihtiyacı var. Güneşin kuruttuğu saçların parlaması ve canlanması için özellikle saçınızı nemlendirecek bakımlara ihtiyacı var. Bunun dışında sadece uygulayacağınız bakımlar dışında yapmamanız gereken bazı uygulamalar da var...

Elma sirkesi

Saçlarınızı arındırıcı bir şampuanla yıkadıktan sonra saçınıza elma sirkesi sürmek saçlarınıza tonik etkisi yaratacaktır. Elma sirkesiyle yıkadıktan sonra saf suyla durulayıp duştan çıkabilirsiniz.

Saç şekillendiricilerinden uzak durun

Güneşten kurumuş saçlarınıza ısı veren şekillendiriciler kullanmanız saçlarınızın daha da yıpranmasına sebep olur. Bu sebeple havaların çok soğumadığı bu günlerde duş aldıktan sonra saçınızı doğal yoldan kurumaya bırakmak daha iyi bir fikir olabilir.

Zeytinyağı ve yumurta sarısı maskesi

Zeytinyağı ve yumurta sarısını iyice çırptıktan sonra saçlarınıza sürüp 15-20 dakika bekletin. Bu maske saçlarınızın canlanmasını ve parlamasını sağlar. Diğer saç maskeleri için haberlerimizdeki tariflere göz atabilirsiniz:

Argan yağı

Şampuan ve saç kremlerinin içinde çokça rastladığımız argan yağını tek başına kullanıp serum gibi saçlarınıza uygulamak saçlarınızın eski haline dönmesine yardımcı olabilir. Argan yağı uyguladıktan sonra duşta durulamak saçlarınızın duştan sonra parlamasını sağlar.

Saçlarınızı uçlarından kestirin

Sık sık saç kestirmek, saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Özellikle saçlarınız için önemli olan E vitamini saçlarınızın tamamına yayıldığı için uçlarından saçlarınızı kestirmek E vitamininin daha etkili olmasını sağlar.

Geniş dişli bir tarak kullanın

Kırılan saçlarınız için normal bir fırça veya tarak kullanmak kırılmaların artmasına neden olabilir. Bunun yerine duştan sonra saçlarınızı geniş dişli bir tarakla açın. Bu olmazsa olmaz saç aleti, özellikle kıvırcık saçlı insanlar için en ideal tarak tipi olabilir.

Saçlarınızı besleyen yiyecekleri tüketin ve bol su için

Somon, yeşil biber, istiridye, yumurta ve avokado gibi besinleri tüketmek saç sağlığınız açısından oldukça faydalı. Bu sayede saçlarınız hızlı uzayacak, canlılığı artacak ve siz kestirdikçe eski haline geri dönecektir. Bunun yanında kuruyan saçların nemlenmesi için de her zaman ihtiyacımız olduğu gibi bol su içmek de oldukça önemli.