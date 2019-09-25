Tat alma duygusunu mu yitirdi hayat?

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Tat alma duygusunu mu yitirdi hayat?
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Hayatın tadı kalmadı değil de, bizim hayattan tat alma felsefemiz değişti. İnsanlar hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Hayata bakış açıları değişti her şey maddiyat ve menfaat üzerine döndü, bunlarda karşılanmayınca insanlar mutsuzlaştı. İnsanlığın damak zevki değişti. Para tüm ilişkileri bitirdi ve başlattı, aile içine sızıp herkesi birbirine düşman etti.

 

Mutlu hayat insanın kendisine yakışanı giymesi gibidir. Ama biz kendimize yakışanı değil de başkalarının telkin ettiği ya da sahip olduğu kıyafetleri giymeye çalıştığımız için hayatın tadı kalmadı, başkalarının zevkine göre yaşar olduk.

 

İsteklerimiz aşırılaştı, doyumsuzlaştık, küçük şeyler bizi mutlu etmiyor artık istediğini elde etmek daha kolaylaştı, isteklerimize çok çabuk kavuştuğumuz içinde bir nevi hayatın anlamı kalmadı, çabalayıp savaşmayı bıraktık.

 

İnsanların bir kısmı teknolojinin de ilerlemesiyle robotlaştı, bir kısmı da aptallaştı. Sosyal platformlarda sıkça görüyoruz. Dolayısıyla her yerde boş ve sıkıcı muhabbetler dönmeye başladı. Etraftaki gösteriş meraklısı tipler arttı. Kimse yoksulu görmez oldu. Aslında hayatın tadı insan olmayanlar yüzünden kalmadı.

 

Hayallerin sadece hayallerde kalması, gerçekleşmemesi, monoton bir hayat hayatın bütün tadını kaçırıyor. Gelecek planlarının yerini geçim planları alıyor. Çünkü insanoğlu hayattan tat alınabilecek bütün güzel şeylerin düşmanıdır. Doğanın tahribatı, ozon tabakasının delinmek üzere olması, az bir kısmı hariç liderlerin kendi menfaatleri doğrultusunda ilerlemeleri vs.

 

Dünü unutup yarını planlamadan yaşıyoruz. Her şey maddiyata dayalı. Üretmeden tüketiyoruz. Kanaat etmiyoruz. Durumumuza bakmaksızın lükse düşkünüz. Adalet olmayan, eğitim olmayan, bıçağı eline alanın istediği tarafa yonttuğu bir yaşamdayız. Eğlenmeyi bile başaramayan bir milletiz. Çıkarımız olmadan sevmiyor sevilmiyoruz.

 

Hayatın tadı paylaşmaktır, ne yazık ki artık insanlar bir şeyler vermeyi düşünmüyor ama istiyor, hep benim olsun diye çabalıyoruz, paylaşılmayan hiçbir şeyin tadı olmaz, belki de onun için hayatın tadı kalmadı.

 

Yazı: Hülya Çakıcı

 

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