Merhaba, 27 yaşında bir kadınım ve yaklaşık 1 yıldır bir erkek arkadaşım var. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz ama iş sorunlarımızı tartışmaya gelince değişiyor...

Normalde her şeyi sorun eden bir kadın değilimdir ama bu durum beni daha fazla tartışmaya itiyor diyebilirim. Erkek arkadaşımın memnun olmadığım ufacık bir durumu anlatınca lafı geçiştirmesi, ciddi meseleler hakkında konuşurken kendimi monolog yapıyor halde bulmak beni çok yoruyor. Neden sorunlarımızı tartışamayalım ki her çift gibi? Tartışmadan olur mu?

Herhangi bir ilişkinin yürüyebilmesi için konuşmak çok önemli bence. Bu sadece aşk hayatımızda değil her türlü insanla olan iletişimimiz geçerli. Biz bunu yapamıyoruz, bunu yapamadığımız gibi bunun için de tartışasım geliyor. Bunun sebebinin geçmişten gelen bir problemden kaynaklı olabileceğini düşündüm ama bunu konuşarak çözemiyorum çünkü bu durum onu sıkıyor olacak ki yine kalkıp gidiyor.

Sürekli bir mücadele halindeyim. Durumu düzeltmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bunun küçük bir sorun olduğunu düşünenler olabilir ama bana kalırsa iletişimsizlik en büyük sorunlardan biri. Ne yapsak iyileşmeye yönelik bir adım atamadım.

Artık kendimde de yanlışlıklar sezmeye başladım. Her ciddi konuşmanın sonunu bir şekilde iletişimsizliğimize bağlarken buluyorum kendimi. Hem onu hem kendimi yoruyorum belki ama hiçbir şeyi çözüme vardıramamak beni inanılmaz yıpratıyor, belki onu da...