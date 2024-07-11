Tartışma yaratan şu meşhur “Avşar” sorusu

Meryem Uzerli geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar'a konuk olmuştu. Evlilik sorusuyla büyük tepki çeken Hülya Avşar, gündemden günlerce düşmedi ve tt oldu. Kendisi sorduğu sorunun gayet yerinde bir soru sorduğunu söyledi.

Bana göre Meryem Uzerli çok güzel ve tatlı cevaplar vererek programı gayet neşeli götürdü. Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Hülya Avşar da güzelliğinin ve özgüvenin verdiği durumdan dolayı zaten programlarında öyle şak diye fütursuzca sorular soran biri olduğu zaten bilinir. Aşk'ta başarı yoktur diyen Uzerli’ye “Seninle neden evlenmedile?” sorusunu yöneltti ve karşısındaki insan buna sinirlenmediği halde bizim halka göre olay oldu. Çünkü toplum olarak böyle sorular sevilmez.

Ben bir izleyici olarak bu soruyu garipsemedim ve şaşırmadım. Neden derseniz… Avşar genelde böyle sorular sorar. Önceden yaptığı TV programından format gereği de bu biliniyor. Şımarıkça bir konuşma tarzıyla genelde insanlara soru sorar ve kendi de o şekilde cevaplar verir. "Türk erkeği aldatır " diyerek çok gündemde kalmıştı. Soru saçma mı? Evet, saçma ve şımarıkça. Sonuçta evlenmeden doğuran çok kadın var ve bunun aşk meşk ile de çok alakası yok. Gereksiz bir soru. Olay bunu Avşar'ın sormasına şaşırmadım. Ayrıca bakacak olursak Meryem Uzerli hiç de rahatsızlık duymamış, programı da terk etmedi. Gayet neşeli ve kendi gibiydi. Demek ki herkes memnun. Sonuçta bu da bir reyting. Türkiye'de bu şekillerde gündemde kalınıyor.

Öncesinde Uzerli Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Altaylı kendisine "Avşar seni kıskanacak" diyerek başka bir gündem konusu yarattı. Buna rağmen Hülya Avşar çok olumlu bir cevap vererek Uzerli’nin çok hoş bir kadın olduğunu söyledi.

Uzun lafın kısası iki tarafta memnunsa biz dinleyicilerin bu kadar tepkisi tuhaf diyeceğim. Ortada kavga yok, yanlış anlaşılma yok, şikayet yok, siyaset yok. Ben de çok eğlenerek izledim ve o cümle dikkatimi bile çekmedi.

İki kişi anlaşmış, gerisi boş...

Not: Manşet fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.