Tartışma yaratan şu meşhur “Avşar” sorusu

Tartışma yaratan şu meşhur “Avşar” sorusu
Hayatın Sesi
Giriş: 11 Temmuz 2024 14:44
ABONE OL
Zeynep Erkmen

Meryem Uzerli geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar'a konuk olmuştu. Evlilik sorusuyla büyük tepki çeken Hülya Avşar, gündemden günlerce düşmedi ve tt oldu. Kendisi sorduğu sorunun gayet yerinde bir soru sorduğunu söyledi.


Bana göre Meryem Uzerli çok güzel ve tatlı cevaplar vererek programı gayet neşeli götürdü. Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Hülya Avşar da güzelliğinin ve özgüvenin verdiği durumdan dolayı zaten programlarında öyle şak diye fütursuzca sorular soran biri olduğu zaten bilinir. Aşk'ta başarı yoktur diyen Uzerli’ye “Seninle neden evlenmedile?” sorusunu yöneltti ve karşısındaki insan buna sinirlenmediği halde bizim halka göre olay oldu. Çünkü toplum olarak böyle sorular sevilmez.


Ben bir izleyici olarak bu soruyu garipsemedim ve şaşırmadım. Neden derseniz… Avşar genelde böyle sorular sorar. Önceden yaptığı TV programından format gereği de bu biliniyor. Şımarıkça bir konuşma tarzıyla genelde insanlara soru sorar ve kendi de o şekilde cevaplar verir. "Türk erkeği aldatır " diyerek çok gündemde kalmıştı. Soru saçma mı? Evet, saçma ve şımarıkça. Sonuçta evlenmeden doğuran çok kadın var ve bunun aşk meşk ile de çok alakası yok. Gereksiz bir soru. Olay bunu Avşar'ın sormasına şaşırmadım. Ayrıca bakacak olursak Meryem Uzerli hiç de rahatsızlık duymamış, programı da terk etmedi. Gayet neşeli ve kendi gibiydi. Demek ki herkes memnun. Sonuçta bu da bir reyting. Türkiye'de bu şekillerde gündemde kalınıyor.


Öncesinde Uzerli Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Altaylı kendisine "Avşar seni kıskanacak" diyerek başka bir gündem konusu yarattı. Buna rağmen Hülya Avşar çok olumlu bir cevap vererek Uzerli’nin çok hoş bir kadın olduğunu söyledi.


Uzun lafın kısası iki tarafta memnunsa biz dinleyicilerin bu kadar tepkisi tuhaf diyeceğim. Ortada kavga yok, yanlış anlaşılma yok, şikayet yok, siyaset yok. Ben de çok eğlenerek izledim ve o cümle dikkatimi bile çekmedi.


İki kişi anlaşmış, gerisi boş...


Not: Manşet fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.