Tahinli yoğurtlu semizotu salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

Yarım kg semizotu

1 kapya biber

1 Çengelköy salatalık

1 yemek kaşığı susam

4 yemek kaşığı tahin

4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Semizotlarının saplarının sert bölümlerini kesip yıkayarak sebze kurutucusuyla iyice kurutun. Kapya biberin yarısını minik küpler, diğer yarısını ince şeritler halinde doğrayın. Salatalığı da ince şeritler halinde doğrayın. Susamı tavada kavurun.

*Tahinli sos için; Tahin, yoğurt, küp doğranmış kapya biber, sarımsak, yarım limon suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, kavrulmuş susamın yarısı ve tuzu bir kaba alarak iyice karıştırın.

*Semizotlarını geniş bir tabağa yayın, yarım limon suyu ve iki yemek kaşığı zeytinyağı ile harmanlayın. Üzerlerine tahinli sosu kaşık yardımıyla aktarın, şerit doğranmış kapya biber, salatalık ve susamın kalanını serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...