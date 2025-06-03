Sunflower time nedir?

Ofiste geçirdiğimiz günler bazen biraz zordur özellikle floresan ışığın altında, beyaz ışık saçan bir bilgisayara bakmak ara ara gerçek molalar vermeyi gerektirir. Bu yüzden ofis havasına ve yapay ışıklandırmaya dışarı çıkarak bir ara vermek çok önemlidir. “Sunflower time”, “Ayçiçeği, günebakan zamanı” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan bu anlar konu hakkında farkındalık yaratıyor.

Psikolog Dr. Hannah Holmes'a göre insanların öğle tatillerini de ofiste geçirmeleri çok yaygındır. Sonuç olarak çoğumuzun yoğun programları var ve işten veya diğer yükümlülüklerden uzaklaşıp dışarıda biraz zaman geçirmek öncelik listemizde en alt sıraya düşüyor. Bu büyük bir sorun gibi gelmeyebilir ancak güneş ışığına maruz kalmamak kötü bir ruh haline, enerji eksikliğine ve hatta sirkadiyen ritminizi etkileme şekli nedeniyle uyku sorunlarına yol açabilir.

Güneş ışıklarının tadını çıkarmak sadece sıcak ve rahatlatıcı hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi düzenlemede rol oynayan "iyi hissetme" hormonu serotonini de serbest bırakır. Holmes, "Güneş ışığı vücudunuzun D vitamini üretiminde önemli bir rol oynar ve bu aynı zamanda enerji seviyeleri, ruh hali ve uyku ile de ilgilidir. Sadece 'olmak' için kendinize birkaç dakika ayırıyorsunuz. Bu, anın farkında olarak tadını çıkarmak için harika bir fırsattır, stresi azaltabilir ve odağınızı yeniden ayarlayarak güne enerjik bir şekilde devam edebilirsiniz.”

Ne kadar süreyle “ayçiçeği” olmalısınız?

Güneşe bakarak geçirilen kısa 10 saniye bile hoş hissettirse de Holmes, eğer mümkünse beş dakika hedeflemenizi öneriyor. Sadece dışarı çıkın, güneşe dönün, gözlerinizi kapatın ve rahatlayın. Ayakta durabilir, oturabilir, müzik dinleyebilir, sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Size ne iyi geliyorsa onu yapın... Buradaki en önemli husus fırsatınız olduğunda dışarı çıkmaktır.

Güneşin UV ışınları öğleden sonra en güçlü olduğu için, öğleden sonra 3 civarında güneşleniyorsanız cildinizi korumanızda fayda var. Bu noktada cildinizi korumak için güneş kremi, gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü kullanmanız önemli.

Referanslar

Carolyn Steber. "Tired? You Need “Sunflower Time”". Şuradan alındı: https://www.bustle.com/wellness/sunflower-time-at-work-lunch-break-tiktok (19.05.2025).

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