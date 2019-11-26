Stresi azaltmanın yolları nelerdir?

Günlük yaşamda küçük de olsa birçok konuda kendimizi strese sokarız. İşte bu anları yaşamamak için birkaç küçük adım...

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Günlük stresi ufak tefek önlemlerle azaltmak mümkün

Günlük stresinizi azaltmak adına yapabileceğiniz en önemli şeylerden birisi, belli konularda ufak tefek önlemler almak olabilir. Bir günde yaptıklarınız gözünüze minik görünebilir; ancak zamanla bu eylemlerin etkileri birikecektir. Küçük adımlar atarak, daha az stresli bir geleceğe nasıl yatırım yapabileceğinizi aramayı alışkanlık haline de getirebilirsiniz. İşte bunlardan birkaçı:

 

1-Yedekler alın

Elinizdeki eşyaların zamansız bir şekilde kırılmaları, kaybolmaları ya da tükenmeleri sinir bozar. Kaybolduğunda ya da bittiğinde, yedeğine sahip olmadığınız durumda sıkıntı yaratacak şeyler neler peki? İşte birkaç fikir:

  • Anahtar
  • Araba lastiği
  • Pil (fener ya da saat için)
  • Yazıcı için toner
  • Şarj aleti ya da şarj kablosu
  • Kimlik (mesela fotoğraflı bir pasaport ehliyetin yanı sıra iyi bir kimlik yedeği olabilir)

 

2- Genelde başkasının yardımına ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi yapmayı öğrenin

Eşinizin ya da diğer aile üyelerinizin yardımı olmaksızın yapamadığınız işler var mı? Mesela teknik destek, araba, ev ya da bahçe bakımı gibi. İş yerinde örneğin, toner değişimi ya da yazıcıda sıkışmalar için teknik görevlilerden mi yardım bekliyorsunuz? Başkalarına bel bağlamamak adına neleri kendi kendinize yapmayı öğrenebilirsiniz? Basit, spesifik bir görev seçin, öğrenin ve nasıl yapıldığını bir kenara yazın. Hatta bu işi genelde yapan kişinin videosunu çekebilir ve istediğinizde açıp izleyebilirsiniz. Kendi kendinize yapmayı öğrenmek, başkasının mevcudiyetine bel bağlamanın stresinden ve insanlardan sürekli bir şeyler istemenin getireceği ilişki üzerindeki potansiyel etkilerinden kurtulmanızı sağlayacak.

 

3- Azar azar da olsa emeklilik fonunuza katkılarda bulunun

Para, mutluluğu satın alamıyor olabilir; ancak parasızlığın büyük bir stres kaynağı olduğu kesin - keza yapmak gerektiğinin bilincinde olup yapmadığınız eylemlerin suçluluk duygusu ve pişmanlığı da öyle. İnsanlar, emeklilik yatırımlarını çok gözlerinde büyütüyorlar; ancak yatırımı yaptıkça, zamanla daha da kolay hale geliyor. Emeklilik fonunuza yapacağınız katkı yöntemini, kaygı ya da tereddüt yaratmayacak şekilde seçin. Finansal durumunuz ya da yatırım deneyimlerinize göre 100, 500, 50 TL bile olabilir. Şu anda kolaylıkla kenara atabileceğiniz bir sayı seçin. Bu sayı kaygı, tereddüt ya da kararsızlığı getirdiyse, sayıyı, tepki yaratmayacak raddeye gelene dek düşürün. Ancak sayınız çok düştüyse (5-10 TL gibi), yarın ve hatta bir-iki hafta boyunca her gün aynı süreci tekrarlayın. Birkaç gün boyunca yaptığınız minik yatırımların, kaygılanmanıza sebep olan miktarı yukarı çekip çekmediğini test edin.

 

4- Bir süreci sistematikleştirin

Sistemler, hataları önler, stresi azaltır, güvenliği artırır ve herkesin rolünü bilmesine yardımcı olur. Sistem, detayları belirsiz bırakmaksızın net bir şekilde hatları çizilen herhangi bir davranış serisi olabilir. Örneğin yapılacaklar listeleri, bir şeyleri unutmadan hataları en aza indirgemeye yardımcı olan en basit sistem türlerindendir - özellikle de stres, yorgunluk ya da kaygı yaratabilecek durumlarda. Zihninizin yeterince berrak olduğu durumlarda ise yapılacak listesine ya da hesaplanmış prosedürlere ihtiyacınız olmayabilir. Sistemler genelde, beyin gücünüzün bir tür gerilimle azaldığı - zihinsel açıdan yorgun ya da bunalmış olduğunuzda - durumlarda öne çıkar. Görev prosedürlerini bir kenara kaydetmekse, her gün yapılacak işlerden çok, ara sıra yapılanlar açısından gerekli oluyor; çünkü yılda birkaç kez yapılan işlerin yöntemini hatırlamak çok daha zor.

 

5- Başka birinin kendine yetecek hale gelmesine yardımcı olun

Başka bir insanın öz-yeterliliğine katkıda bulunmak, üzerinize binecek yükleri azaltır ve bu durum zamanla kendini besler. Örneğin çocuğunuzun duygusal becerileri üzerinde çalışmanızın, hem sizin hem onun için getirileri var. Bu şekilde çocuğunuzun sinir krizleri seyrekleşecek ve duygusal kapasitesi artacak. Aynı şekilde çocuğunuzu her gün parka götürdüğünüzde, davranışlarının daha düzgün hale geldiğini ve gün içerisinde sizden beklenen ebeveynlik görevlerinin azaldığına şahit olacaksınız. Kendi kendisine yetmesine yardımcı olabileceğiniz bir öğrenciniz, çalışanınız, iş arkadaşınız ya da partneriniz de olabilir. Bu yöntem, 4 numara ile de örtüşüyor; çünkü bir sistem oluşturup bunu yazabilir ve karşınızdaki kişinin sizden talepte bulunmasını engelleyebilirsiniz. Bu şekilde insanları kendi kendilerine karar vermeye dair cesaretlendirerek özgüvenlerine destekte bulunmuş olursunuz.

 

6- Gelecekte içinde bulunabileceğiniz durumlar için beyin fırtınası yapın

Ortaya çıkmama ihtimali olan durumlar için hazırlık yapmak kulağa saçma geliyor olabilir; ancak bazı şeylerle zaman zaman karşılaşılabilir ve bazen o anda fikir üretebilecek zihinsel alana sahip olamayabilirsiniz. İşte beyin fırtınası yapmak isteyebileceğiniz birkaç durum örneği:

 

  • Yemeği fazlaca kaçırdığınız süreçler için hafif ama doyurucu yemek fikirleri
  • Yemek yapmaya vaktiniz olmadığında yüksek kalorili paket yemek alternatifleri
  • Yemek hazırlama modunda olduğunuzda dondurucuya atabileceğiniz yemekler
  • X yaşındaki çocuklar için yağmurlu gün aktiviteleri
  • Vejeteryan misafirler için yemek fikirleri
  • Spor salonundan sıkıldığınızda deneyebileceğiniz alternatif egzersiz türleri
  • Uçak biletinizi karşılayamayacağınız, ama canınızın tabiat içerisinde bulunmak istediği durumlarda yapabileceğiniz günlük geziler
  • Kütüphaneden alıp tatilde yanınızda götürebileceğiniz romanlar
  • Kiraya vermeye çalıştığınız mülkünüzün reklamı için alternatif yöntemler
  • Bir sonraki eleman alımında kullanabileceğiniz yeni mülakat seçenekleri
  • Aklınıza ne gelirse gelsin, gerekli anda kolayca ulaşabileceğiniz şekilde bir kenara not ettiğinizden emin olun.

 

 

STRESİN SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

 

Zihin sağlığı için ne yapmalı?
+7
1- Her şeyi birden yapmaya çalışmayın Zihinsel sağlığınıza dikkat etmenin en önemli yollarından birisi, her şeyi yapamayacağınızın farkında olmanızdır. Aynı anda hem tüm gün çalışıp, bir yandan okula devam edip, aile büyüklerinizle ilgilenip kendi evinizi çeviremezsiniz. Denerseniz yorulup strese girmeniz çok uzun sürmez. Üzerinize aldığınız sorumluluklar mantık sınırları dahilinde olsun ve gereğinden fazla taahhütten kaçının.

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