Stresi azaltan nefes tekniği: Sama Vritti

Sama Vritti adlı bir nefes tekniğiyle stresinizi azaltabileceğinizi biliyor musunuz?

Stresi azaltan nefes tekniği: Sama Vritti
Sağlık
29 Kasım 2021 Pazartesi

California Ayurveda Koleji'ne göre, "Bir yogik mefes alma sanatı olan Pranayama, Sanskritçe prana ve ayama kök sözcüklerinden gelir. Prana 'yaşam gücü' ve ayama ise 'genişleme, tezahür veya uzatma' anlamına gelir. Bu nedenle pranayama pratiği, evrensel prana ile uyum sağlaması için kendi pranamızı genişletme pratiği."


Tek burun deliği nefesi, aslan nefesi ve ateş nefesi dahil olmak üzere birçok pranayama formu vardır. Bu tekniklerin bazıları oldukça gelişmiştir. Ancak Sama Vritti, herkesin öğrenebileceği basit bir uygulama. Bu uygulama "eşit" nefesler fikrine odaklanır.


Sama Vritti neden sakinleştiriyor?

Yoga, uzun yıllardır tıbbi bir bakış açısıyla inceleniyor. Araştırmalar, nefesle ilgili yoga uygulamalarının otonom sinir sisteminizi sakinleştirdiğini ve vücuttaki stres hormonlarını doğal olarak azalttığını gösteriyor. Ayrıca odaklanmaya yardımcı olur ve meditasyon pratiğinde kullanılabilir. Bazı çalışmalar, yoga nefes egzersizlerinin hipotalamik-hipofiz-adrenal eksenini (HPA ekseni veya HTPA ekseni) etkilediğini ileri sürüyor. HPA erişimi, üç farklı endokrin bezi arasında meydana gelen bir dizi etkileşimi tanımlayan bir terim: Hipotalamus, adrenal ve hipofiz. HPA erişimini oluşturan bezler birlikte sindirimi, bağışıklık sistemini, cinselliği, duyguları ve ruh halini düzenler.


Araştırmaların ifade ettiği gibi: "Yoga, algılanan stres ve kaygıyı azaltarak stres tepki sistemlerini modüle ediyor gibi görünüyor. Bu da fizyolojik uyarılmayı azaltıyor. Örneğin kalp atış hızını azaltıyor, kan basıncını düşürüyor ve solunumu kolaylaştırıyor. Yoga uygulamalarının, vücudun strese daha esnek bir tepki verme yeteneğinin bir göstergesi olan kalp atış hızı değişkenliğini artırmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar da var."


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Sama Vritti pratiği nasıl yapılıyor?

Sama Vritti, Pranayama'nın en temel formlarından biri. Çocuklar bile Sama Vritti gibi hemen hemen her yerde yapılabilen ve stres ve kaygıyı oldukça hızlı bir şekilde azaltan bir uygulamayı nasıl yapacaklarını öğrenebilirler. Bu Pranayama'yı öğrenin ve ardından onu sakinleştirici etkilerini keşfedin.


Uygulama boyunca vücudunuzun rahat hissetmesi gerektiğini unutmayın. Çoğu zaman nefesimizi tutmak bir stres tepkisini başlatan etken olarak rol oynar. Dikkatli olun ve nefesinizi daha uzun süre tutmaya alıştıkça vücudunuzdaki gerilimi serbest bırakmaya destek olun.


Adım adım talimatlar

  • Bağdaş kurup rahat edeceğiniz bir pozisyonda oturun. Bir zeminde oturmak mümkün değilse sırtüstü yatın veya bir sandalyeye oturun.

  • Gözlerinizi kapatın ve ilk başta hiçbir şeyi değiştirmeden doğal nefesinizi fark etmeye başlayın. Kuvvetli olarak 5 kere nefes verin.

  • Nefes alırken yavaşça dörde kadar saymaya başlayın. Ciğerleriniz havayla doluyken nefesinizin zirvesinde olduğunuz anda durun. Sonra nefes verirken de dörde kadar sayın. Yine sakin hissetmek için bir dakikanızı ayırın. Sonra tekrar dörde kadar sayarak nefes alın. Birkaç kez bunu tekrar edin.

  • Saydığınız sayıyı değiştirmeyi de deneyebilirsiniz; sadece nefes alma ve nefes verme sürenizin aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

  • Birkaç dakika bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin.

Referans: Ann Pizer ve Sara Clark. "Sama Vritti Pranayama for Reducing Stress". Şuradan alındı: https://www.verywellfit.com/sama-vritti-equal-breathing-3566764. (30 Haziran 2020).


Nedir bu nefes egzersizi?
Nedir bu nefes egzersizi?


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