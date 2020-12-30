Spekulatius bisküvili ahududulu cheesecake

2021'e pandemiden dolayı çekirdek ailemizle evlerde gireceğimizden iş bölümü yaparak herkesin en sevdiği yemekleri birlikte yapmayı planlıyoruz, hatta menümüz bile hemen hemen hazır sayılır. Yılbaşı gecesi için ilk aklımıza gelen tatlı olduğundan kızımla birlikte yemek sonrası için mutlaka kırmızı meyveli cheesecake (peynirli kek) yaparız. Bir de bisküvisi baharatlı spekulatius ise tadına doyulmaz bir lezzette olur. Bir gün önceden hazırlayabileceğiniz nefis aromalı peynirli kek yılbaşı sofralarınıza çok yakışacaktır...

Servis: 24 cm lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 1 saat

Malzemeler:

Bisküvili alt taban için;

250 gr spekulatius veya lotus bisküvi

60 gr tereyağı, eritilmiş

15 gr toz şeker

Peynirli harç için;

800 gr labne peyniri

175 gr toz şeker

100 ml süt kreması

4 yumurta, çırpılmış

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Ahududulu sos için;

300 gr dondurulmuş ahududu

85 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı su

5 - 6 damla limon suyu

Yapılışı:

*Kelepçeli kalıbın tabanını ve yanlarını fırın kağıdı ile kaplayın (öncesinde kalıba 1 tatlı kaşığı tereyağı sürerseniz fırın kağıdını sabitleştirmek kolaylaşacaktır).

*Labne peynirlerin fazla sularını süzmek için tel süzgeçe aktarın (süzüldükten sonraki net ağırlık 660 gr).

*Bisküvileri rondodan geçirin, erimiş tereyağı ve toz şekeri ekleyerek karıştırın. Bisküvili karışımı kalıba aktarıp düz bir bardak tabanıyla iyice bastırarak sıkıştırın. 10 dakika önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirip tamamen soğuması için kenarda bekletin. Kalıbın dışını ve altını çift kat folyo ile kaplayıp hazırda bekletin.

*Süzülen labne peynirler, krema ve 175 gr toz şekeri mikserin yüksek deviri ile kremamsı hale gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Yumurtalar ve vanilya özütünü el çırpıcısı ile karıştırın ve peynirli karışıma eklerken bir yandan mikserle çırpmaya devam edin (karışım pürüzsüz ve akışkan olmalı). Peynirli yumurtalı harcı bisküvi tabanının üzerine aktarın, kalıbı tezgaha birkaç defa hafifçe vurun.

*Peynirli kek hamurunun olduğu kalıbı, kalıbı alacak boyutta bir fırın tepsisine yerleştirin, kenarından kalıbın yarısı hizasına gelecek gibi tepsiye sıcak su akıtın.

*160 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin, fırın kapağını açmadan ısıyı 150 dereceye düşürerek 20 dakika daha pişirin. Fırın ısısını kapatın, kapağını aralık bırakarak tamamen soğuyana kadar fırında bekletin.

*Tamamen soğuyan peynirli keki en az 3 - 4 saat veya bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkartıp servis tabağına geçirin.

Ahududulu sos için;

*Ahududu ve şekeri bir tavaya alarak suyunu bırakana kadar kısık ateşte 4 - 5 dakika pişirin. Nişasta ve suyu küçük bir kâseye alın, ahududu suyundan 2 yemek kaşığı kadar ilave ederek karıştırın ve tavadaki ahududuya ekleyip topaklaşmasına fırsat vermeden hızlıca karıştırın, limon suyunu ilave ederek 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın. Sos ılınınca peynirli kekin üzerine ortadan başlayarak akıtıp kenarlara doğru dairesel hareketle yayın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla geçireceğiniz nice mutlu yıllar dilerim...